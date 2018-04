એર ઈન્ડિયાની દિલ્હી-કોલકાતા ફ્લાઈટમાં બોંબ હોવાનો નનામી ફોન, તપાસ શરૂ

નવી દિલ્હીઃ એર ઈન્ડિયા કોલ સેન્ટરને બુધવારે દિલ્હી- કોલકાતા ફ્લાઈટમાં બોંબ મુક્યો હોવાનો નનામી ફોન આવ્યો હતો. સમાચાર એજન્સીએ જણાવ્યા મુજબ AI-020 ફ્લાઈટ દિલ્હી એરપોર્ટ પર હતું ત્યારે બોંબ મુક્યો હોવાનો ફોન આવ્યો હતો. જે બાદ ફ્લાઈટમાં બેઠેલાં તમામ યાત્રિકોને સુરક્ષિત રીતે વિમાનમાંથી બહાર કાઢી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. CISF અને તેમના સ્ટાફ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તેમજ પેસેન્જરની પણ તપાસ થઈ રહી છે. ફોન કોને કર્યો અને ક્યાંથી આવ્યો તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી મળી નથી.

Bomb threat call received by Air Indias call centre for their AI-020 Delhi-Kolkata flight. The flight is in Delhi, all passengers have de-boarded, security check underway.