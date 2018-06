એરફોર્સ ઓફિસરે ડ્યૂટી દરમિયાન કર્યું સુસાઈડ, પત્નીને લખ્યું- હવે જીવી લે તારી જિંદગી

કૈથલ: પત્નીના શક કરવાની આદતથી પરે એરફોર્સમાં સાર્જેન્ટ રામ નિવાસે ત્રણ સુસાઈડ નોટ લખીને ડ્યૂટી દરમિયાન જ અલાહાબાદમાં આત્મહત્યા કરી લીધી. મૃતકે તેની પત્ની, પિતા અને ટ્રેનીના નામે અલગ અલગ સુસાઈડ નોટ લખીને તેમાં પોતાના મનની વાત જણાવી છે. તે ઉપરાંત તેણે સુસાઈડ નોટમાં મરજીથી સુસાઈડ કર્યું હોવાની વાત પણ જણાવી છે. વિભાગ અને પોલીસ કાર્યવાહી પછી રામ નિવાસનો મૃતદેહ તેના પરિવારજનોને સોંપી દેવામાં આવ્યો. - પિતા પુરષોતમ દાસે જણાવ્યું કે, તેમના ત્રણ દીકરા અને એક દીકરી છે. બીજા નંબરનો દીકરો રામનિવાસે 20 વર્ષની ઉંમરે 14 વર્ષ પહેલાં એરફોર્સ જોઈન કર્યું હતું. ત્યારથી તેને અલગ અલગ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર આપવામાં આવતી હતી. બે વર્ષથી તે અલાહાબાદ તહેનાત હતો. 15 દિવસ ઘરે રહ્યા પછી તે પાછો ડ્યૂટી પર ગયો હતો. ઘરે કહ્યું હતું કે, 20 દિવસ પછી ફરી તેની ટ્રાન્સફર કોઈ નવી જગ્યાએ થવાની છે. ટ્રાન્સફરના પાંચ દિવસ બાકી હતા. ઘરે રામનિવાસે તેને કોઈ પણ તકલીફ હોવાની કોઈ વાત નહોતી કરી.

- તેમણે જણાવ્યું કે, રવિવારે ડોક્ટરનો ફોન આવ્યો અને કહ્યું કે, ઘણાં પ્રયત્નો પછી પણ રામનિવાસને ન બચાવી શક્યા. બાળકોનું ધ્યાન રાખજો

- 2 પેજની સુસાઈડ નોડમાં પત્નીને લખ્યું છે કે, મારા અન્ય કોઈ છોકરી સાથે કોઈ સંબંધ નથી. વગર કારણે તું શક કરતી હોવાથી થોડો પરેશાન હતો.

- આ વિશે કોઈ ખુલાસો કરવા માગતો નથી. ઝાંઝરી ખરીદવા માટે એક જ્વેલર્સના ત્યાં પૈસા ભરી દીધા છે. તુું તારું જીવન સારી રીતે જીવી શકે છે પરંતુ બાળકોનું ધ્યાન રાખજે. પિતાને લખ્યું- હું તમને ખૂબ પ્રેમ કરું છું

- માતા-પિતાના નામે લખેલી સુસાઈડ નોટમાં લખ્યું કે, હું તમને લોકોને ખૂબ પ્રેમ કરું છું પરંતુ હું તેમને ખુશ નથી રાખી શકતો. હું મારી મરજીથી આત્મહત્યા કરું છું. મારી પત્નીને પરેશાન ન કરતા.

- ત્રીજી સુસાઈડ નોટ ટ્રેનીના નામે લખી હતી. તેમાં કહ્યું હતું કે હું જઈ રહ્યો છું. તમે તમારું કામ સારી રીતે કરજો. આ પણ વાંચો: દીકરી ખુશ રહે તે માટે પિતાએ લગ્નમાં ખર્ચી નાખ્યા 40 લાખ, અંતે પિયર આવી તેની લાશ

