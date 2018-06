દાતી મહારાજ સામે દુષ્કર્મનો કેસ, શિષ્યાએ કરી યૌન શોષણની ફરિયાદ

નવી દિલ્હીઃ દાતી મહારાજની વિરુદ્ધ તેમની શિષ્યાએ યૌન શોષણનો આરોપ લગાવ્યો છે. દિલ્હી પોલીસે ફરિયાદના આધારે સોમવારે દુષ્કર્મનો કેસ નોંધ્યો છે. હાલ મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. દાતી મહારાજ શનિધામના સંસ્થાપક છે અને ચેનલો પર રાશિફળ જણાવતા રહે છે. દક્ષિણ દિલ્હી ફાર્મ હાઉસમાં તેમની ઓફિસ છે. ડરથી પીડિતાએ બે વર્ષ સુધી ફરિયાદ ન કરી

- મહિલાએ ફરિયાદમાં કહ્યું કે શનિધારની અંદર બે વર્ષ પહેલા મહારાજે તેનું યૌન શોષણ કર્યું. સમાજમાં બદનામી અને ડરના કારણે તેણે પહેલા ફરિયાદ ન કરી. - પીડિતાએ એમ પણ કહ્યું કે દુષ્કર્મ બાદ દાતી મહારાજે તેને આ વાત કોઈને ન કહેવાની ધમકી આપી હતી. બીજી તરફ પીડિતાના પિતાએ જણાવ્યું કે તે સમયે તેઓએ પોતાની દીકરીને દાતી મહારાજના સંરક્ષણમાં તેમના આશ્રમમાં જ છોડી દીધી હતી. - પોલીસે દાતી મહારાજ પર 376 (દુષ્કર્મ), 377 (અપ્રાકૃતિક યૌન શોષણ), 354 (છેડતી)ની કલમો લગાવી છે.

- ઉલ્લખેનીય છે કે, દાતી મહારાજનું શનિધામ દિલ્હીના ફતહપુર બેરીમાં છે. ત્યાં જ તેમની ઓફિસ પણ છે. સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચિત છે મહારાજ

- દાતી મહારાજ પંચાગ અને રાશિફળથી જોડાયેલાં વીડિયો અને અન્ય જાણકારીઓ સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કરે છે. તેમના ફેસબુક પેજને 34 લાખથી વધુ લોકો ફોલો કરે છે. આસારામ અને રામ રહીમ દુષ્કર્મ કેસમાં દોષિત

- આ પહેલા પણ અનેક બાબાઓ પર આ પ્રકારના ગંભીર આરોપ લાગ્યા છે.

- હાલમાં જ જોધપુર હાઈકોર્ટે આસારામને બળાત્કારના એક કેસમાં આજીવન કેદની સજા સંભળાવી છે.

- તે પહેલા રામ રહીમ ઉપર પણ યૌન શોષણના આરોપ લાગ્યા હતા. 25 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ પંચકૂલાની વિશેષ સીબીઆઈ કોર્ટે ડેરા પ્રમુખ ગુરમીત રામ રહિમને રેપ કેસમાં દોષિત કરાર કર્યા.

