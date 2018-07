ઇંદોરમાં સસરાએ કરાવ્યા વિધવા વહુના પુનર્લગ્ન, બીમારીમાં થયું'તું દીકરાનું મોત

ધાર (ઇંદોર): શહેરમાં રાઠોડ સમાજના બાબુલાલે શુક્રવારે પોતાની પૂત્રવધૂનું એક દીકરીની જેમ કન્યાદાન કર્યું. બાબુલાલના 38 વર્ષીય દીકરા સંજયનું બીમારીથી મોત થઇ ગયું. તેના મૃત્યુ પછી તેમણે વહુના બીજાં લગ્ન કરાવ્યાં. લોકો શું કહેશે, સમાજ શું કહેશે એ બધી બાબતોને અવગણીને બાબુલાલે પરિવારજનો સાથે વાત કરી અને સંમતિ સધાતા વહુ માટે બીજો સંબંધ શોધ્યો. આ પણ વાંચો: 34 ઇંચનો વરરાજો અને 33 ઇંચની વહુ, જાણો અનોખી પ્રેમ કહાની શહેરના લોકોએ કરી સસરાની આ પહેલની પ્રશંસા - બાબુલાલે પૂત્રવધૂ માયાના પુનર્લગ્ન શુક્રવારે ખરગોન જિલ્લામાં રહેતા દિલીપ સાથે ગણેશ મંદિરમાં કરાવ્યા. માયાના બંને બાળકો, એક દીકરો અને એક દીકરી તેના લગ્નના સાક્ષી બન્યા. - પૂત્રવધૂ, અને પૌત્ર-પૌત્રીની ખુશીઓ માટે સામાજિક પરંપરાઓ સાથે વહુને દીકરી બનાવીને સસરાએ તેનું કન્યાદાન કર્યું.

- બીમારીના કારણે સંજયનું ડિસેમ્બર 2013માં મોત થયું હતું. પરિવારમાં માતા ઉપરાંત, સાસુ શાંતિબાઇ, સસરા બાબુલાલ, 7 વર્ષની દીકરી ઉન્નતિ અને 5 વર્ષનો દીકરો કુલદીપ છે.

- દીકરાના મોત પછી બાબુલાલ લોટ દળવાની ઘંટી ચલાવે છે. રાઠોડ પરિવારની આ પહેલની શહેરના લોકોએ પ્રશંસા કરી છે.

