ભિખારીને સલાહ આપવું પડ્યું ભારે, યુવકને માર્યું ચાકૂ આવ્યા 20 ટાંકા

રાયપુરઃ છત્તીસગઢની રાજધાની રાયપુરના રેલવે સ્ટેશન પર આવતા જતાં યાત્રિકો સુરક્ષિત નથી. ભિખારીઓનો આતંક એવો છે કે લોકો બચીને નથી જઈ શકતા. નશામાં ધુત ભિખારીઓ હવે યાત્રિકો પર જીવલેણ હુમલો કરતાં પણ નથી ખચકાતા. આવો જ એક મામલો હાલમાં સામે આવ્યો છે. જ્યાં એક ભિખારીએ એક યુવકને ચાકૂ મારી દીધું. યુવક ATMમાંથી રૂપિયા વીડ્રો કરવા પહોંચ્યો હતો

- રાયપુર રેલવે સ્ટેશનના પરિસરમાં એક ભિખારીને સલાહ આપવી ભારે પડી ગયું. અંશુલ શર્મા નામના એક યુવકે સ્ટેશન પરના ATMમાંથી રૂપિયા વીડ્રો કરીને નીકળ્યો હતો, ત્યારે ત્યાં શ્યામ ઠાકુર નામનો ભિખારી આવી ગયો હતો. શ્યામે રૂપિયા માંગ્યા તો તેને ભીખ આપવાને બદલે અંશુલે સલાહ આપી હતી. અને કહ્યું કે જોવામાં જવાન છો અને તંદુરસ્તી પણ સારી છે તો કંઈક કામ ધંધો કેમ નથી કરતો. સલાહ આપ્યાં બાદ અંશુલે ભીખ આપવાનો ઈન્કાર કરી દીધો હતો.

- નશા ધુત ભિખારી ગુસ્સે થઈ ગયો અને ચાકૂ કાઢીને અંશુલ પર હુમલો કરી દીધો હતો. સાથે જ ખીસ્સામાં રાખેલા પર્સ અને રોકડ લૂંટી લીધા. આસપાસના લોકોએ RPF અને GRPને આ અંગેની સુચના આપી. જે બાદ GRPએ યુવકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યો. તેના પેટમાં 20 ટાંકા આવ્યાં છે.

- પોલીસે આરોપી ભિખારી શ્યામ ઠાકુરની ધરપકડ કરી લીધી છે. તે પૂરી રીતે નશામાં ધુત હતો. તે ન ી હાલતમાં જ તેને અંશુલ પર હુમલો કરી દીધો હતો.

In Raipur Railway station one beggar hit knife to young man when he not give beg to him.