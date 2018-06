વિઝા પૂરા થવાના એક દિવસ પહેલાં યુવકની મલેશિયામાં ધરપકડ, પત્નીએ કહ્યું- 'મારા પતિને પાછો લાવો'

રાયસેન: 8 જૂને કંપનીના કામે મલેશિયા ગયેલા મધ્ય પ્રદેશના રાયસેન જિલ્લાના વીર સિંહને ત્યાંની પોલીસે અરેસ્ટ કરી લીધા છે. વીર સિંહ કોડીલાઈફ કંપનીના માર્કેટિંગ એક્ઝીક્યૂટિવ છે. 13 જૂને મલેશિયાની પોલીસે તેને અરેસ્ટ કરી લીધો છે. જ્યારે 14 જૂનના રોજ તેના વિઝા પૂરા થવાના હતા. યુવક ભારત પરત ન આવ્યો હોવાથી પરિવારજનો ચિંતામાં છે. પરિવારજનોએ વિરસિંહને પરત લાવવા માટે મુખ્યમંત્રી અને કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજ પાસે મદદ માગી છે. પત્નીની 12 જૂને પતિ સાથે થઈ હતી છેલ્લી વાત

- વિર સિંહ ચૌહાણની પત્ની રક્ષાએ જણાવ્યું કે, તેની પતિ સાથે છેલ્લી વાત 12 જૂને થઈ હતી. 13 જૂને તેઓ પરત આવશે તેવી વાત થઈ હતી. હવે ખબરપડી છે કે તેઓ મલેશિયાની જેલમાં છે. પત્નીએ કહ્યું, તેની બસ હવે માત્ર એક જ ઈચ્છા છે કે, ગમે તેમ કરીને તેના પતિને પાછો લાવો.

- સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે 13 જૂને પરત આવવા માટે વીર સિંહ મલેશિયાના પાટનગર કુઆલાલંપુર એરપોર્ટ પહોંચ્યા હતા. પરંતુ ત્યાં કોઈની સાથે વિવાદ થવાના કારણે મલેશિયાની પોલીસે તેની ધરપકડ કરી લીધી હતી.

- આ ધરપકડ પછી 14 જૂને તેના વિઝા ખતમ થઈ ગયા હતા. આ સ્થિતિમાં હવે વિરસિંહ માટે ભારત આવવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે.

- સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે હવે વિરસિંહને મલેશિયાની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને જામીન લેવા માટે રૂ. 5થી 6 લાખની રકમ ભરવી પડશે. 8 જૂને દિલ્હીથી મલેશિયા કંપનીની ટૂર પર ગયો હતો વીર સિંહ

- વીર સિંહની બહેન લલિતાએ જણાવ્યું કે, ભાઈ 7 જૂને ભાભીને ગામ મુકીને આવ્યા હતા. કંપનીની ટૂરમાં તેઓ 8 જૂને દિલ્હીથી મલેશિયા ગયા હતા. 13 જૂને તેઓ પરત આવવાના હતા. પરંતુ 14 જૂને ભાઈએ ફોન કરીને જણાવ્યું કે, મલેશિયા પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી લીધી છે.

- ત્યારપછી કંપનીવાળા નવા વિઝા લઈને પણ ત્યાં પહોંચી ગયા છે પરંતુ ત્યાંની પોલીસે ભાઈને હજુ છોડ્યા નથી. આ પણ વાંચો: આ SPની ફિટનેસથી ઇમ્પ્રેસ થઇ યુવતી, 4 દિવસ સુધી મળવાની જીદ પર અડી રહી

