બીમારીથી કંટાળીને દીકરાએ કર્યું સુસાઈડ, હવે પૌત્ર માટે મજૂરી કરે છે દાદી મા

નાભા: એક 62 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા જેમનું નામ બલબીર કૌર છે. તેમના હસતા રમતા પરિવારને દીકરાના એક્સિડન્ટે વેરવિખરે કરી દીધો હતો. પાંચ એકર જમીન, એક ટ્રેક્ટર અને કારની માલિક પાસે આજે કશું જ નથી. દીકરાની સારવાર માટે દેવું કર્યું હતું. તેમ છતા તે સાજો ન થયો. ઘણી સારવાર પછી દીકરો સાજો થતો ન હોવાથી તેણે કંટાળીને 2016માં ઘરમાં જ ફાંસી લગાવીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. વહુએ પણ સાથ છોડી દીધો હતો. આટલું થયું હોવા છતા બલબીર કૌરે ધીરજ ન ગુમાવી. લેણદારો પરે ન કરે તેથી તેણે પહેલાં જમીન, ટ્રેક્ટર અને કાર વેચીને દેવુ ચૂકતે કર્યું હતું. આ કારણથી વેચવી પડી જમીન

- ઘરની ખરાબ સ્થિતિના કારણે વહુ 3 જુલાઈ 2016ના રોજ 10 વર્ષના દીકરાને મુકીને જતી રહી હતી. હવે વૃદ્ધ બલબીર કૌર ગંદી બોટલો ધોવાની મજૂરી કરે છે. તેમાંથી જે પૈસા મળે તેમાંથી તે પૌત્રની પ્રાઈવેટ સ્કૂલની ફી ભરે છે.

- તેમને આશા છે કે પૌત્ર ભણી ગણી લેશે પછી સારા દિવસો આવશે. ભલે પછી તે દિવસ જોવા માટે તે જીવતી રહે કે ન રહે. પૌત્ર પણ દાદીમાની અપેક્ષાઓ પૂરી કરી રહ્યો છે. હમણાં તાજેતરમાં જ પાંચમા ધોરણમાં તે 97% માર્ક્સ સાથે પાસ થયો છે. ખાલી સમયમાં તે પણ દાદીમાને ગંદી બોટલો ધોવડાવવામાં મદદ કરે છે. અનાજ-કઠોળની ભરેલા રહેતા ફળિયામાં આજે છે ગંદી બોટલોના ક્રેટ

- વૃદ્ધાએ જૂના દિવસો યાદ કરતા જણાવ્યું કે, તેમનો હસતો રમતો પરિવાર હતો. દીકરો કેસર સિંહ તેના પિતા સાથે પાંચ એકર જમીન પર અન્ય ખેડૂતોની જેમ ખેતી કરતો હતો અને પરિવાર ખુશીનું જીવન પસાર કરતો હતો. ખેતીમાં ટ્રેક્ટર સહિત દરેક સામાન ઘરનો હતો. ઘરમાં કાર પણ હતી. 2011માં પરિવાર પર મુશ્કેલીનો પહાડ તૂટી પડ્યો.

- દીકરા કેસરનો એક્સિડન્ટ થયો અને ઘણાં વર્ષો સુધી ચાલેલી સારવારમાં આવક તો બંધ થઈ ગઈ ઉપરથી પરિવાર ઉપર દેવુ પણ થઈ ગયું. બીમારી કંટાળીને દીકરાએ સુસાઈડ કરી લીધું. વહુ 10 વર્ષનો છોકરો મારા ખોળામાં મુકીને જતી રહી. ઘરના આ ફળિયામાં એક સમયે જ્યારે અનાજ-કઠોળના કટ્ટા પડ્યા રહેતા હતા ત્યાં આજે ગંદી બોટલોના ઢગલા છે. આટલું બોલતા જ તેમની આંખમાં પાણી આવી ગયા હતા. કમાણીનું નથી કોઈ સાધન

- તેમણે જણાવ્યું કે, હાલ અમારી પાસે કમાણીનું કોઈ સાધન નથી. ગંદી બોટલો સાફ કરવાના એક ક્રેટના પાંચ રૂપિયા મળે છે. બહુ પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે દિવસના 60 અને પૌત્ર મદદ કરે તો બહુમાં બહુ દિવસના રૂ. 75 કમાઈ શકાય છે. તેનાથી જ પરિવારનો ખર્ચ ચાલે છે.

- મનમાં દુખ છે કે કોઈ પણ સરકારે પરિવારને ધ્યાનમાં લીધું કે કોઈ પણ યોજના અંતર્ગત મદદ નથી કરી. વધારે કઈ નહીં પણ પૌત્રને ભણાવવામાં પણ કોઈ મદદ મળી જાય તો આરામ થાય. બલબીર કૌરના પતિ અઝૈબ સિંહ પણ બીમાર રહે છે. આ પણ વાંચો: સેલિબ્રેશન ફાયરિંગની આડમાં વરરાજાના ફુઆની હત્યા, દુલ્હનની માસીના દીકરાની થઇ ધરપકડ

પૌત્ર માટે મજૂરી કરી રહ્યા છે દાદીમા| A Grandmother Hard Work for Grand Son. Due to the disease, the son had left the Suicide. daughter-in-law also left. Now the elderly doing the wages of the grand sons s futures