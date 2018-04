23 વર્ષના યુવકની તસ્વીર દેખાડી 35 વર્ષની વ્યક્તિ સાથે કરાવ્યાં લગ્ન, 2 દિવસ સુધી કર્યો રેપ

લુધિયાનાઃ ફિરોજપુરમાં એક યુવતીના લગ્ન માટે વચેટિયાએ 23 વર્ષના યુવકની તસ્વીર દેખાડી 35 વર્ષના વ્યક્તિ સાથે કરાવી દીધા. લગ્ન પછી પરિવારના લોકોએ રીતિ રિવાજ બતાવીને વરરાજાનો ખૂંપ ન ઉઠાવ્યો અને લગ્ન થઈ ગયા. યુવતી સાસરે પહોંચી ત્યારે સત્ય સામે આવ્યું. આ અંગે વાત કરતાં સાસરાવાળાઓએ યુવતીને મારી અને પતિ બે દિવસ સુધી તેનો રેપ કરતો રહ્યો. તક મળતાં ભાગીને પોતાના ઘરે પહોંચી અને સમગ્ર વાત જણાવી. શું છે સમગ્ર ઘટના? - જમાલપુર પોલીસ સ્ટેશને પીડિતાની ફરિયાદ પર કેસ દાખલ કરી ભામિયા કલાંના ની ધરપકડ કરી હતી. જો કે પોલીસે ધરપકડની કોઈજ પુષ્ટી આપી નથી. 20 વર્ષની યુવતીએ ફરિયાદ કરી કે તે પરિવારની સાથે ફિરોઝપુર સિટીમાં રહે છે. વચેટિયા જમીલભાઈ ઓળખીતા છે, તેઓ સંબંધ લઈને આવ્યાં અને 23 વર્ષના યુવકનો ફોટો દેખાડ્યો. 18 એપ્રિલે લગ્ન ભામિયા કલાંના મંદિરમાં રાખવામાં આવ્યાં હતા.

- લગ્ન દરમિયાન દુલ્હાનો સેહરો ઉતારવાનું કહ્યું, તો તે ન હટાવવાનો રિવાજ ગણાવવામાં આવ્યો હતો. લગ્ન બાદ તેને રૂમમાં બેસાડી દીધી. આરોપી રૂમમાં પહોંચ્યો તો તેને તેના પતિને મોકલવાનું કહ્યું. આ દરમિયાન તેના પરિવારનાં લોકો આવી ગયા અને તેને જમીન પર સુવડાવીને ખુબ મારી. આરોપી બે દિવસ સુધી તેની સાથે પરાણે સંબંધ બનાવતો રહ્યો. 21 એપ્રિલે કોઈપણ રીતે તે ભાગીને પોતાના ઘરે પહોંચી હતી.

- જમાલપુર પોલીસ સ્ટેશનના ASI મુખત્યાર સિંહે જણાવ્યું કે આરોપી યુવક વિરૂદ્ધ રેપની કલમ ઉમેરી કેસ દાખલ કરાયો છે. પરંતુ હજુ સુધી તેની ધરપકડ થઈ નથી. આરોપીની શોધખોળમાં અનેક જગ્યાએ રેડ પણ કરવામાં આવી રહી છે.

23 years old lady cheat in her Marriage and after that doing Dushkarma and hit her from her husband family.