એન્કાઉન્ટર કોનું,તોગડિયાનું કે હિન્દુત્વનું?

અમદાવાદઃવીએચપીના નવા અધ્યક્ષ તરીકે વિષ્ણુ સદાશિવ કોકજેની પસંદગી કરવામાં આવી છે.આ સમાચાર નથી પણ સમાચાર એ છેકે પ્રવિણ તોગડિયાના ગૃપના મનાતા રાઘવ રેડ્ડી હારી ગયા છે.આ હાર માત્ર રેડ્ડીની નથી પણ પ્રવિણ તોગડિયાની પણ માનવામાં આવે છે.અધ્યક્ષ પદ માટે પહેલી વાર ચૂંટણી યોજાઈ છે ઘણી સૂચક બાબત છે ત્યારે આ તમામ પાસાઓને ધ્યાને રાખી આ મુદ્દે વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છે DivyaBhashkar.comના એક્ઝિક્યૂટિવ એડિટર મનીષ મહેતા અને ડે.એડિટર ધૈવત ત્રિવેદી.

Vishnu Sadashiv Kokey has been chosen as VHP s new chairman. This is not news but the news is that Raghav Reddy, considered to be the Praveen Togadia group, has lost. This defeat is not just Reddy but also Praveen Togadia. The election for the first post has been held for the first time. There is a lot of suggestion when keeping all these aspects in mind and analyzing this issue