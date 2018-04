આ ગાયો કાપડની દુકાનમાં શું કરે છે? ઘટના CCTVમાં કેદ

અમદાવાદઃઆપણે અત્યાર સુધીમાં કાપડની દુકાનોમાં કપડાની ખરીદી કરતા માણસો જોયા છે.જોકે એક વાઈરલ વીડિયોમાં કાપડની દુકાનમાં બે ગાયો જોવા મળી.કોઈ એક શહેરના રસ્તા પરની દુકાનમાં અચાનક બે ગાયો ઘુસે છે.દુકાનમાં હાજર માણસોમાં અફરાતફરી મચી જાય છે.ગાયોને દુકાનમાંથી હાંકી કાઢવા પ્રયાસ કરાય છે.ગાયો જાણેકે ખરીદી કર્યા વગર પાછું ન જવું હોય તેમ માનતી નથી.દુકાનમાં ઘુસી ગયેલી ગાયોની ધમાલ CCTVમાં કેદ થઈ જાય છે.

We have seen men buying clothes in fabrics shops so far. However, two cows were found in a clothing shop in a viral video. Two cows suddenly went to a shop on one of the streets of the city. Some people in the shop are in disarray. In the CCTV shop, croaking of Cows Gets imprisoned