રિક્ષામાં મૂકેલી બેગમાંથી અચાનક ટપકવા લાગ્યું લોહી અને સામે આવી હકીકત

ઉત્તરપ્રદેશના મથુરામાં છાતીના પાટિયા બેસી જાય તેવી ઘટના બની છે. બે યુવકો ઈ-રિક્ષામાં બેગ લઈને જઈ રહ્યાં હતા ત્યારે અચાનક બેગમાં લોહી ટપકવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું , બેગને જ્યારે ખોલવામાં આવી તો બેગમાંથી એક યુવકની લાશ મળી આવી હતી. આ યુવકને મોતને ઘાટ ઉતારીને તેની લાશના બે ટૂકડા કરીને તેને બેગમાં ભરી દેવામાં આવી હતી. આ બેગ બે યુવકો રિક્ષામાં લઈને જઈ રહ્યાં હતા, જ્યારે તેઓ મથુરાના વૃંદાવન વિસ્તારમાં પહોંચ્યાં તો તેમાંથી લોહી ટપકવાનું શરૂ થઈ ગયું હતુ. આ જોઈને આસપાસના લોકોને શંકા જતા તેઓએ પોલીસેને બોલાવી લીધા હતા. આ બન્ને યુવકો લાશને ફેંકવા જઈ રહ્યાં હતા. પોલીસે બન્ને આરોપીની ધરપકડ કરીને કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.

