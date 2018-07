રેલવે ટ્રેક પર વુદ્ધ પડી જતા પસાર થઈ ગઈ 55 ડબ્બાની માલગાડી, છતાં થયો બચાવ



બિહારમાં રેલવે ટ્રેક પર પડેલા એક વુદ્ધ પરથી 55 ડબ્બાની માલગાડી પસાર થવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનામાં વુદ્ધનો આબાદ બચાવ થયો છે. ઘટનાને પોતાની આંખ સામે જોનાર એક વ્યકિતએ જણાવ્યું કે આ વુદ્ધ લાકડીના સહારે રેલવે ટ્રેક પસાર કરી રહી હતી. આ દરમિયાન ઠેસ આવવાથી તે રેલવે ટ્રેક પર પડી ગયા હતા. વુદ્ધ ઉભા થવાની કોશિશ કરી રહ્યાં હતા તે જ સમયે માલગાડી આવી ગઈ હતી, જેના કારણે વૃદ્ધ રેલવે ટ્રેક પર સુઈ ગયા હતા. આ જોઈને આસપાસના લોકો દોડી આવ્યાં હતા. ટ્રેન પસાર થઈ ગયા પછી લોકો આ વૃદ્ધાને નજીકની હૉસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા. આ ઘટનામાં વુદ્ધનો બાદ બચાવ થયો છે.

Train Passed Over the Person In Gaya Bihar Bihar, train, old woman, railway track, viral video, બિહાર, રેલવે ટ્રેક, ટ્રેન, માલગાડી, વાઈરલ વીડિયો,