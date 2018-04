સલમાન અને આસારામ બન્યા પડોશી,રહેશે બાજુ-બાજુ

અમદાવાદઃદેશના ન્યાયતંત્રએ સલામાન અને આસારામને પડોશી છે.સલમાન અને આસારામ જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં બાજુ-બાજુમાં રહેશે.જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં આસારામ બેરેક નં-2 માં કેદ છે.સલમાન અહિ બેરેક નં-1 માં કેદ રહેશે.આસારામ સગીરા સાથેના દુષ્કર્મ કેસમાં જેલવાસ ભોગવી રહ્યો છે સલમાનને કાળિયાર શિકાર કેસમાં જેલ જવું પડયું છે,આમ બાપુ અને ભાઈ બન્યા છે પડોશી.

Salman and Asaram have been neighbors. Salman and Asaram will stay in Jodhpur central prison. Asaram Barek is lodged in Jodhpur Central Jail. Salman will be imprisoned in Barrack No. 1 here. Asaram is undergoing imprisonment in the crime case with Sagira Salman has gone to jail in the Antarikar hunting case, so Bapu and brother have become neighbors.