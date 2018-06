રસ્તાની વચ્ચે કેમ પોલીસવાળાને મારવા લાગ્યા લોકો? જુઓ વીડિયો

આસામાના નલવાડીનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. નલવાડીમાં એક કોન્સ્ટેબલ બળજબરીથી રિક્ષાઓ ડિટેઈન કરતો હતો. કોન્સ્ટેબલલની બળજબરીનો રિક્ષાચાલકે વિરોધ કર્યો. છતાં કોન્સ્ટેબલ રિક્ષાને ડિટેઈન કરી ધક્કા મારી લઈ જઈ રહ્યો હતો. ત્યારબાદ રોષે ભરાયેલા રિક્ષાચાલકે કોન્સ્ટેબલને રોડ વચ્ચે માર માર્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને થતાં કોન્સ્ટેબલનો બચાવ કર્યો હતો.

