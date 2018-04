આસિફાના શાયરાના અંદાજવાળા વીડિયોની આ છે સચ્ચાઈ, કોણે અને કેમ કર્યો શેર?

કઠુઆ ગેંગરેપ કેસ મુદ્દે લોકોનો આક્રોશ #JusticeforAsifa હેશટેગ સાથે ટ્રેન્ડીંગ છે. આવા સમયે આસિફાના નામે અલગ અલગ વીડિયોઝ પણ સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ થાય છે, અને ઘણા બધા લોકો જાણકારીના અભાવે તેને જ હકીકત સમજીને આગળ શેર કરવા લાગે છે. થોડા ક દિવસ પહેલાં અન્ય કોઈની અંતિમયાત્રામાં ઉમટેલી ભીડનો એક વીડિયો પણ લોકોએ આસિફા માટે ઉમટેલી ભીડ ગણાવી વાયરલ કર્યો હતો.ત્યારે તાજેતરમાં જ આસિફાનો શાયરાના અંદાજવાળો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, તો જોઈ લો એ વાયરલ વીડિયોની શું છે હકીકત, સાથે જ એ પણ જાણી જ લો કે કઈ રીતે યૂઝર્સ દ્વારા આ વીડિયોનો ગેરલાભ લેવામાં આવ્યો એ પણ.

Divyabhaskar.com is introduced special show The CCTV Show on Digital Platform, this show is based on current issues including with various VIRAL VIDEOS