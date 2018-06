બિહારની જંગલિયત, ફરવા ગયેલા પ્રેમી કપલની કરી આવી હાલત

ફરી એક વખત બિહારની જંગલિયત સામે આવી છે. વાત છે ઔરંગાબાદના દાઉદનગરની. અહીં એક પ્રેમી યુગલ દાઉદખાં કિલ્લા પર ફરવા ગયું હતું. જ્યાં ચાર યુવક આ કપલને હેરાન કરે છે અને યુવતીની છેડતી કરે છે. વાતવાતમાં ત્રણ યુવક, યુવકને ઢોરમાર મારે છે, અને એક યુવક સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો બનાવે છે. યુવતી યુવકને છોડવા માટે આજીજી કરતી રહે છે, અને ત્રણ યુવક મારતા રહે છે. વીડિયો સામે આવ્યા બાદ પોલીસે તમામ આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

