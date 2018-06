ડેન્જર એક્સિડેન્ટ: સાંઢ સાથે ટક્કર બાદ પટકાયો યુવક, માથે ફરી વળી બે બાઈક



કર્ણાટકના કલબર્ગીમાં એક ડેન્જર એક્સિડેન્ટ CCTVમાં કેદ થયો છે. આ એક્સિડેન્ટ રસ્તા પર ઉભેલા સાંઢ અને બાઈક વચ્ચે થયો છે. ફૂલ સ્પીડમાં જતો બાઈકચાલક સમીર અચાનર રસ્તા પર ઉભેલા સાંઢ સાથે ટકરાય છે, અને રોડ પર જ ફંગોળાઈ જાય છે. જેવો તે રોડ પર પડે છે કે, તરત જ પાછળ આવી રહેલી બે બાઈક એક પછી એક એમ સમીર પર ચઢી જાય છે. આ એક્સિડેન્ટમાં સમીર ઈજાગ્રસ્ત થયો છે, જેને સારવાર માટે હૉસ્પિટલ ખસેડાયો છે.

