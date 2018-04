'છેલ્લો દિવસ' ફેમ ક્રિષ્નાદેવ યાજ્ઞિકના ખીસામાં એક સમયે રૂ.1400 જ બચ્યા હતા

અમદાવાદઃDivyaBhaskar.com ની વિશેષ રજૂઆત My Success Story ના Episode-6 માં જોઈશું ગુજરાતી ફિલ્મ ડિરેક્ટર ક્રિષ્નાદેવ યાજ્ઞિક સાથેની ખાસ મુલાકાત.ક્રિષ્નાદેવ યાજ્ઞિકને તેમની કરિયરની શરૂઆત,સંઘર્ષ અને સફળતા અંગેના સવાલો કર્યા છે.ક્રિષ્નાદેવ યાજ્ઞિકે પૂછાયેલા સવાલોના જે જવાબો આપ્યા છે તે સાંભળી તમને આ જાણીતા વ્યક્તિની કેટલીક અજાણી વાતોની પણ જાણ થશે.આ સમગ્ર મુલાકાત માણવા જુઓ આ વીડિયો.

Special presentation of DivyaBhaskar.com will be seen in Episode 6 of My Success Story, a special visit to Gujarati film director Krishnadev Yagnik. Krishnandev asked Yagnik questions about his career, struggles and success. Listen to the answers given by Krishnadev Yagnik who has answered the questions asked. Some unknown things of a known person will also be known. Watch this video to enjoy this whole visit.