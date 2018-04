એક નાનકડી પેટીમાં કેદ થયો પડછંદ માણસ,અને પછી શું થયું તે જુઓ

એક પડછંદ માણસને નાનકડી પેટીમાં કેદ કરી શકાય આ સવાલનો જવાબ મળશે કે ના કરી શકાય.જોકે અમે તમને જે વીડિયો દેખાડવા જઈ રહ્યા છીએ તે જોઈને તમે દંગ રહી જશો.એક 2 બાય 2 ની પેટીમાં 6 ફૂટ જેટલો ઉંચો પડછંદ માણસ કેદ થાય છે.આ અશક્ય લાગતી વાત કઈ રીતે શક્ય બને છે અને બંધ પેટીમાં કેદ થયા બાદ આ માણસનું શું થાય છે તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

A hideaway can be captured in a small box. The answer to this question is whether or not it can be done. However, you will be amazed at the videos we are going to show. A 2-by-2 box contains a 6-foot-tall man imprisoned. How to make an impossible thing happen and see what happens to this man after being imprisoned in a closed box.