ફાંસી પર ઝૂલતા પહેલા નોટબુકમાં મળ્યો છેલ્લો મેસેજ, લખ્યું- જાતને નફરત કરું છું

નોઈડા/નવી દિલ્હી: પરીક્ષામાં ઓછા માર્ક્સ આવવા પર સ્કૂલની ટીચરના ત્રાસથી પરેશાન થઇને 9મા ધોરણની વિદ્યાર્થિની ઇકિશા શાહ (16)એ મંગળવારે સાંજે ફાંસી લગાવીને સુસાઇડ કરી લીધું હતું. 20 માર્ચ, 2018ના રોજ મંગળવારે બપોરે ઇકિશા પોતાના પુસ્તકમાં કંઇક લખે છે, 'I am failure...I am dumb...I hate myself.' ત્યારપછી તેણે ફાંસી લગાવી લીધી. 9મા ધોરણમાં ભણતી ઇકિશા મયુર વિહારના એલ્કોન સ્કૂલની સ્ટુડન્ટ હતી. પિતા રાઘવ શાહનો આરોપ છે કે સ્કૂલમાં સોશિયલ સાયન્સની ટીચર રાજીવ સહગલ તેની સાથે છેડતી કરતો હતો. સાયન્સની મહિલા ટીચર નીરજ આનંદ તેને ધમકાવતી હતી. બંનેએ જાણીજોઇને પરીક્ષામાં ઓછા નંબર આપ્યા હતા અને તે ફેઇલ થઇ ગઇ હતી. પિતાએ પ્રિન્સિપાલને ફરિયાદ કરી, પરંતુ કંઇ ન થયું. હારીને આખરે તેમની દીકરીઓ મોતનો રસ્તો અપનાવ્યો.

પોલીસે બંને ટીચર સાથે પ્રિન્સિપાલ વિરુદ્ધ છેડતી કરવાનો, આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવાનો, ધમકી દેવાનો અને પોક્સો ઍક્ટ હેઠળ એફઆઇઆર નોંધી લીધી છે. પહેલા પોલીસે પોક્સો ઍક્ટની કલમ નહોતી જોડી. સવાલ ઉઠ્યા તો પછી ફરીથી કલમો વધારી દેવામાં આવી. મામલામાં પહેલી ફરિયાદ નોંધનાર પોલીસકર્મીને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

મોત પહેલા સોશિયલ સાયન્સની બુક પર લખ્યું, ‘ Time changes Everythings’

- ઇકિશાના પિતાએ જણાવ્યું કે 20 માર્ચની બપોરથી ઇકિશા ઘરમાં એકલી હતી. હું મંડી હાઉસ ગયો હતો. પોતાની નોટબુકમાં તેણે લખ્યું, Time changes Everything (સમયની સાથે બધું બદલાઇ જાય છે.)

- ત્યારબાદ પણ તે ઘણી મૂંઝવણમાં રહી. નોટબુકમં ઘણીવાર પોતાનું નામ લખ્યું, પોતાના સપના વિશે લખ્યું Dr. Ekisha. તે ડોક્ટર બનવા માંગતી હતી. પછી રિઝલ્ટમાં આવેલા ગ્રેડ-સીને પણ નોટબુકના પાના પર અનેકવાર લખ્યું, પછી ચેક્યું.

- આખરે પેજ પર લખ્યું- I hate myself... I am dumb... I am Failure... તે તૂટી ગઇ હતી અને એટલે તેણે મોતનો રસ્તો અપનાવ્યો. અમને તેની આ નોટબુક તેના મોત પછી મળી.

- વિચારું છું, આના કરતા તો હું તેને સ્કૂલ જ ન મોકલતો હોત. તે અભણ રહી જાત, તો જીવતી તો રહેત. આવી સ્કૂલોને શું લોકો હજુ પણ બાળકોનું મંદિર કહેશે?



દરેક શબ્દ જણાવે છે કે તે કેટલા દબાણમાં હતી, આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે બાળકોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ

- હેન્ડ રાઇટિંગ એક્સપર્ટ અને સાયકોલોજિસ્ટ ડૉ. ગૌરવ ગુપ્તાના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઇકિશાની નોટબુકમાં તેના હેન્ડ રાઇટિંગ અને તેના લખેલા દરેક શબ્દથી ખ્યાલ આવે છે કે તે કેટલી મૂંઝવણમાં હતી. કેટલું દબાણ હતું, જેને તે અંદર જ સમેટીને રાખતી હતી.

- જે રીતે તે ફેલ્યોર શબ્દ લખી રહી છે તેનાથી જાણ થાય છે કે તે કેટલીક વાતોને લઇને ઘણી લાગણીશીલ થઇ ગઇ હતી, જે તેના મનમાંથી ન તો બહાર આવતી હતી અને ન તો તે કોઇને શેર કરી શકતી હતી.

- આ ઉંમરમાં બાળકો આવું ત્યારે કરે છે જ્યારે તેમને કોઇ સપોર્ટ સિસ્ટમ નથી મળતી. પેરેન્ટ્સે પોતાના બાળકોની નોટબુક સતત ચેક કરતા રહેવું જોઇએ, કારણકે આ અત્યારે બહુ સામાન્ય થઇ ચૂક્યું છે કે બાળકો પોતાની નોટબુકના લાસ્ટ પેજ પર પોતાના મનના ભાવોને લખે છે.

