દુષ્કર્મ કેસ: પૂછપરછમાં રડી પડ્યો દાતી મહારાજ, કરાવાશે પોટેન્સી ટેસ્ટ

પાલી/નવી દિલ્હી: શિષ્યા સાથે દુષ્કર્મનો આરોપી દાતી મહારાજે ક્રાઇમ બ્રાંચે શુક્રવારે બીજીવાર પૂછપરછ કરી, જે પાંચ કલાક ચાલી. પોલીસે 80થી વધુ સવાલ પૂછ્યા. તેમાંથી 30 સવાલ એવા હતા, જે મહારાજને મંગળવારે પણ પૂછવામાં આવ્યા હતા. જોઇન્ટ કમિશ્નર આલોક કુમારે જણાવ્યું કે દાતીના જવાબોમાં વિરોધાભાસ છે. 20 સવાલોના જવાબોથી પોલીસ સંતુષ્ટ નથી. પરિણામે તેમનો પોટેન્સી ટેસ્ટ મંગળવારે કરાવીશું. આ પહેલા સોમવારે ફરી પૂછપરછ કરવામાં આવશે. પોલીસે પૂછપરછ માટે દાતીને સવારે 11 વાગે બોલાવ્યો હતો, પરંતુ તે 10 વાગે જ વકીલની સાથે ક્રાઇમ બ્રાંચની ઓફિસ પહોંચી ગયો. પૂછપરછ સવારે 11થી સાંજે ચાર વાગ્યા સુધી થઇ. દાતી પૂછપરછ દરમિયાન રડી પણ પડ્યો. થેલો લઇને પહોંચ્યો દાતી, પોલીસને સાક્ષીઓની રાહ દાતી મહારાજ આ વખચે એક મોટો થેલો લઇને આવ્યા હતા. સંભાવના દર્શાવવામાં આવી રહી છે કે, તે નિર્દોષતાનો પુરાવો લઇને પોલીસ પાસે પહોંચ્યો હતો. જ્યારે ક્રાઇમ બ્રાંચના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. સાક્ષીઓની રાહ જોવાઇ રહી છે. હજુ સુધી એવું કોઇ સાક્ષી મળ્યું નથી, જેના આધારે દાતી મહારાજની ધરપકડ થઇ શકે. 3 સાવકા ભાઈઓનું થયું ક્રોસ વેરિફિકેશન - દાતી સાથે પૂછપરછ દરમિયાન તેમના 3 સાવકા ભાઈઓ અર્જુન, અશોક અને અનિલ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનોનું ક્રોસ વેરિફિકેશન પણ કરાવવામાં આવ્યું. - આલોક કુમારનું કહેવું છે કે મામલો ઘણો ગંભીર છે. અનિવાર્ય તથ્યો મેળવ્યા પછી જ આગામી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

- દાતી પહેલા મંગળવારે ક્રાઇમ બ્રાંચમાં હાજર થયો હતો. લગભગ 7 કલાક સુધી પૂછપરછ પછી તેમને શુક્રવારે પાછા બોલાવવામાં આવ્યા હતા. રાજ્ય મહિલા આયોગના દળે ગુરૂવારે પાલીના આલાવાસમાં આવેલા ગુરૂકુળની તપાસ કરી હતી.

- શુક્રવારે આયોગ અધ્યક્ષ સુમન શર્માએ જણાવ્યું કે ત્યાં ભારે અનિયમિતતાઓ મળી છે. ગુરૂકુળના રજિસ્ટ્રેશનનું 3 વર્ષથી નવીનીકરણ થયું નથી. સાથે જ બાળકીઓની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ નથી. આશ્રમ દ્વારા સંચાલિત કોલેજ અને સ્કૂલ સરકારની મંજૂરી વગર જ ચાલી રહી છે.

Click here to read that 80 questions to Dati Maharaj during inquiery. Preparation of his Potency Test.