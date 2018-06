ઉત્તરાખંડના 700 ગામ બની ગયા છે 'ભૂતિયા', જાણો કેમ થઇ રહ્યા છે ખાલી

નવી દિલ્હી: 1.01 કરોડની વસ્તીવાળા ઉત્તરાખંડમાં શિયાળામાં કેદારનાથ, ગંગોત્રી અને યમુનોત્રીને અડીને આવેલા ગામડાના લોકો ઓછી ઊંચાઇવાળા વિસ્તારોમાં ચાલ્યા જાય છે અને બરફવર્ષા અટકે ને હવામાન સુધરે એટલે પાછા આવી જાય છે. આવું સદીઓથી થતું આવ્યું છે પરંતુ છેલ્લા એક દાયકાથી આમાં ફેરફાર થયો છે. કેટલાક ગામડાંઓમાં લોકો પાછા નથી ફરી રહ્યા. તેનાથી ગામના ગામ ખાલી થઇ ચૂક્યાં છે. આ ખાલી પડેલા ગામોને લોકો 'ભૂતિયા ગામ' કહેવા લાગ્યા છે. ઉત્તરાખંડ સરકારે વસ્તીના આ રીતે પલાયન થઇ જવા માટે સપ્ટેમ્બર 2017માં પલાયન આયોગ બનાવ્યું હતું. આયોગના ઉપાધ્યક્ષ એસએસ નેગીએ જણાવ્યું કે છેલ્લા એક દાયકામાં 700 ગામડાં ખાલી થઇ ચૂક્યાં છે અને આશરે 1.19 લાખ લોકોએ પોતાના પુરાતન ઘરો છોડી દીધા છે. તેમાં 50 ટકાએ આજીવિકાને કારણે પોતાનું ગામ છોડ્યું અને બાકીનાઓએ ખરાબ શિક્ષણ તેમજ સ્વાસ્થ્યના કારણોસર આમ કર્યું. 6 વર્ષમાં 734 ગામ સંપૂર્ણપણે થયા ખાલી - ગયા વર્ષે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ત્રિવેન્દ્ર રાવતે કહ્યું હતું કે અમારા ગામો ધીમે-ધીમે ખાલી થઇ રહ્યા છે. લોકો પોતાના જીવનનિર્વાહ માટે હંમેશ માટે પહાડો છોડી રહ્યા છે. આ સમસ્યા પર તાત્કાલિક ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. - 2011ની વસ્તી ગણતરી અને 2017ની વચ્ચે પલાયન આયોગે જોયું કે 734 ગામડાંઓ સંપૂર્ણપણે ખાલી થઇ ચૂક્યાં હતા જ્યારે અન્ય 565 ગામોમાં વસ્તી ઘટીને 50 ટકા પર આવી ગઇ હતી.

- નેગીએ કહ્યું કે આ આંકડા આશ્ચર્ય પમાડે એવા છે, કારણકે લોકો મૂળભૂત સુવિધાઓના અભાવમાં ગામો છોડી રહ્યા છે. મોટાભાગના ગામો આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર આવેલા છે. આ પણ વાંચો: જંગલમાંથી ભૂલમાં ગામમાં આવી ગયું રીંછ, ગામ લોકોના કર્યાં આવા હાલ સ્કૂલ-હોસ્પિટલ ગામડાંઓથી ઘણા કિમી દૂર - ગૃહમંત્રી ગયા વર્ષે ઉત્તરાખંડના સરહજ પાસે આવેલા ગામોની મુલાકાતે ગયા હતા. ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ તેનો સ્ટડી કરાવશે. - અહીંના લોકોની જરૂરિયાતો પર સ્ટડી કરવામાં આવશે. સરહદ ક્ષેત્રે વિકાસના પ્રોગ્રામ્સ વધશે.

- મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, એવા 3 ગામોન જ્યારે મુલાકાત લેવામાં આવી તો જાણવા મળ્યું કે અહીંયા હોસ્પિટલ અને પ્રાઇમરી સ્કૂલ ગામોથી ઘણે દૂર છે.

- જેમકે, બલૂની, નીતિ અને સૈના ગામથી હોસ્પિટલ ક્રમશઃ 5 કિમી, 8 કિમી અને 7 કિમી દૂર છે. અહીંયા વીજળી તો છે, પરંતુ નોકરી નથી. સૈનામાં ફક્ત મનરેગા હેઠળ રોજગાર છે, જ્યારે નીતિમાં બકરીઓ પાળવાનું અને ખેતી કરવાનું કામ થાય છે.

- બલૂની ગામ સુધી વાહનો માટે જે રોડ છે ત્યાં ઘણીવાર ભૂસ્ખલનથી રસ્તા બંધ થઇ જાય છે. સૈના ગામથી વાહનોના આવવા-જવાનો રોડ 1 કિમી દૂર છે.

