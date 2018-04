છત્તીસગઢઃ બીજાપુર એન્કાઉન્ટરમાં 7 નક્સલીઓ ઠાર, 3 જવાન ઘાયલ

રાયપુર: મહારાષ્ટ્ર પછી હવે છત્તીસગઢમાં સુરક્ષાબળોને એક મોટી સફળતા મળી છે. એક મોટા ઓપરેશન દરમિયાન છત્તીસગઢના બીજાપુર જિલ્લામાં સુરક્ષાબળોએ એન્કાઉન્ટરમાં 7 નક્સલીઓને ઠાર કરી દીધા છે. જોકે નક્સલીઓ સાથેના એન્કાઉન્ટરમાં ત્રણ જવાન પણ ઘાયલ થયા છે. નોંધનીય છે કે આ ઘટના છત્તીસગઢ-તેલંગાણા સીમાની છે. આ ઘટના જ્યાં બીજાપુરમાં થઈ છે ત્યાં થોડા દિવસ પહેલાં જ પીએમ મોદીએ મુલાકાત કરી હતી. બસ્તર સંભાગના આઈજી વિવેકાનંદ સિન્હાએ એન્કાઉન્ટર વિશેની વાત જણાવી છે. આ એન્કાઉન્ટમાં ચાર જવાન ઘાયલ થયા હોવાની વાતનો પણ ખુલાસો કર્યો છે. - સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે શુક્રવારે સવારે સર્ચિંગ દરમિયાન જિલ્લાના ભદ્રકાળી પોલીસ સ્ટેશન પાસે આઈપેંટામાં સુરક્ષાબળો અને નક્સલીઓ સામ સામે આવી ગયા હતા. બંને તરફથી ફાયરિંગ થયું હતું અને તેમાં 7 નક્સલીઓ મારવામાં આવ્યા હતા.

- સુરક્ષાબળોએ અત્યાર સુધી એક એસએલઆર, એક થ્રી નોટ થ્રી રાયફલ, એક રિલોલ્વર, 4 એસબીબીએલ, 6 રોકેટ લોન્ચર, 3 ગ્રેનેટ મેળવ્યા છે.

- મળેલી માહિતી પ્રમાણે આ ઓપરેશનન ગ્રે-હાઉંડ ટીમે પુરૂ પાડ્યું છે. નોંધનીય છે કે, આ ટીમ દ્વારા જ હોળીના દિવસે3 માર્ચના રોજ લગ્નના સમારોહમાં પહોંચેલા નક્સલીઓ પર હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં પણ 7 મહિલા માઓવાદીઓ સહિત 10 માઓવાદીઓને ઠાર કરવામાં આવ્યા હતા. ગઢચિરૌલીમાં સેનાને મળી મોટી સફળતા - થોડા દિવસ પહેલાં મહારાષ્ટ્રના ગઢચિરૌલીમાં સુરક્ષાબળોએ સર્ચ અભિયાન અંતર્ગત અંદાજે 37 નક્સલીઓને ઠાર કર્યા હતા. ઠાર કરવામાં આવેલા નક્સલીઓમાં મહિલા પણ હતી.

- 22 એપ્રિલે સવારે ભામરાગઢ જિલ્લામાં મહારાષ્ટ્ર અને છત્તીસગઢ રાજ્યની સીમા સાથે જોડાયેલા કસનાપુર-બોરિયા જંગલ વિસ્તારમાં ઈંન્દ્રાવતી નદી પાસે ખાસ ટીમ સી-60ના કમાન્ડો અને સીઆરપીએફની 9મી બટાલિયનના જવાનો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા એન્કાઉન્ટરમાં ઘણાં નક્સલીઓને ઠાર કરી દીધા હતા. 16 નક્સલીઓની લાશ તો તે દિવસે જ શોધી લેવામાં આવી હતી.

- બીજા દિવસે અન્ય 11 નક્સલીઓની ડેડ બોડિ ઈન્દ્રાવતી નદીમાં તરતી જોવા મળી હતી.

- તેમાં બે ડિવિઝનલ કમાન્ડર, સાઈનાથ અને શ્રીનુ પણ સામેલ હતા. બંને પર રાજ્યએ રૂ. 16-16 લાખના ઈનામની જાહેરાત કરી હતી. સાઈનાથ વિરુદ્ધ જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં 75 અને શ્રીનુ વિરુદ્ધ 82 કેસ દાખલ હતા.

