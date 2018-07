રાજસ્થાન: હોટલમાંથી 67 બાળકીઓ મુક્ત કરાઈ, આરોપી દાતીનું કનેક્શન હોવાની શંકા

રાજસમંદ (રાજસ્થાન). શહેરના સુભાષનગર પીર બાવજી સ્થાનકની સામે હોટલ રાજમહલમાં સંચાલિત આશ્રમથી બુધવાર બપોરે 67 છોકરીઓને મુક્ત કરાવીને બાલિકા ગૃહમાં મોકલી દેવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી બાલ કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવી છે. સમિતિને સૂચના મળી હતી કે શિષ્યા સાથે દુષ્કર્મ મામલામાં ઘેરાયેલા દાતી મદનના આશ્રમથી રાતોરાત ગાયબ થયેલી છોકરીઓને અહીં લાવવામાં આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ, આ છોકરીઓ કાંકરોલીના આધ્યાત્મિક ગુરુમુખ સ્કૂલની છે અને આશ્રમમાં આધ્યાત્મિક અભ્યાસ કરી રહી હતી. જોકે, રજિસ્ટ્રેશન સહિત અન્ય દસ્તાવેજ નહીં હોવાના કારણે આશ્રમ સંચાલક ઉપર આશંકા ઊભી થઈ હતી. હોટલ સંચાલકની ભૂમિકા પણ શંકાસ્પદ હોવાની વાત પણ સામે આવી છે. છોકરીઓ ઝારખંડ, આસામ, મધ્ય પ્રદેશ, કર્ણાટક, છત્તીસગઢ, દિલ્હી ઉપરાંત નેપાળની છે. આ તમામે અત્યાર સુધી એવું જ જણાવ્યું છે કે તેઓ માતા-પિતાની મંજૂરીથી અભ્યાસ માટે આવી છે. કથિત આશ્રમમાં છોકરીઓ ઉપરાંત આધ્યાત્મિક શિક્ષિકાઓ પણ હતી. તમામ છોકરીઓને પન્નાધાય બાલિકા ગૃહ લઈ જવામાં આવી, જ્યાં તેમની પૂછપરછ બાદ કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવ્યું. ટિન શેડથી કવર કરવાના કારણે ગઈ શંકા

મળતી માહિતી મુજબ, હોટલને આશ્રમ બનાવવા માટે તેની છતથી લઈને તમામ બાલ્કનીઓ પર પતરા લગાવીને સીલ કરી દેવામાં આવી હતી, જેથી બહારથી કોઈ પણ અંદરની ગતિવિધિઓ ન જોઈ શકે. પોલીસ-પ્રશાસન હાલ કોઈ નિર્ણય પર નથી પહોંચી. પરંતુ હોટલ સંચાલકની પણ ભૂમિકા સંદિગ્ધ માનવામાં આવી રહી છે. હોટલમાં કિશોરીઓની હાજરીને લઈને કોઈ એન્ટ્રી નથી દર્શાવવામાં આવી. આશ્રમથી છોડાવવામાં આવેલી છોકરીઓ અહીં આધ્યાત્મિક શિક્ષા સહિત ધ્યાન યોગ, ાયામ અને અંગ્રેજીનું અધ્યયન કરે છે.

67 girls were released from a hotel in Rajasthan, suspected to be involved in Dati s ashram. On Wednesday afternoon, 67 girls were released from the ashram in Hotel Rajmahal and they were sent to the girl s house. This action was done by the Child Welfare Committee.