65 વર્ષીય વિદેશી મહિલાએ 28 વર્ષના મજૂર સાથે કર્યા લવમેરેજ, અમેરિકાથી આવી ભારત

કૈથલ (હરિયાણા): ગામના એક છોકરા સાથે 65 વર્ષની એક વિધવા મહિલા અમેરિકાથી લગ્ન કરવા માટે તેના ગામ આવી પહોંચી. બંનેની મુલાકાત ફેસબુક પર થઇ હતી. ચેટિંગ દરમિયાન બંને વચ્ચેની દોસ્તી પ્રેમમાં બદલાઇ ગઇ અને વાત લગ્ન સુધી પહોંચી ગઇ. આખરે 21 જૂનના રોજ બંનેએ હિંદુ રીતિ-રિવાજોથી લગ્ન કરી લીધા. મજૂરી કરે છે આ વરરાજા - 28 વર્ષીય પ્રવીણ કૈથલ જિલ્લાના સૈર ગામમાં રહે છે, જ્યારે કૈરન લિલિયમ અમેરિકા નિવાસી છે. - 2017માં ફેસબુક પર બંનેની મુલાકાત થઇ હતી. ત્યારબાદ બંને વચ્ચે વીડિયો કોલ પર વાત થવા લાગી. 8 મહિના પછી બંનેએ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

- 21 જૂન, 2018ના રોજ ગુરૂવારે મહિલાએ પ્રવીણ સાથે શીખ રીત-રિવાજ પ્રમાણે લગ્ન કરી લીધા. આ પણ વાંચો: BJP સાંસદના દીકરાના અનોખા લગ્ન, વર સાથે કન્યાએ પણ જોડી જાન

65 Years old Bride, 28 years old groom, Foreigner lady married to Hindu man, Woman came from US to India to marry, Gujarati News, National News in Gujarati