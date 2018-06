GST પ્રામાણિકતાની જીત, રિફંડથી રિટર્ન સુધી બધું ઓનલાઇન: મોદી

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન એ આજે 45મી વખત દેશવાસીઓ સાથે 'મનકી બાત' કરી. આ મનકી બાતમાં મોદીએ કહ્યું કે, ભારત- ની પહેલી ટેસ્ટ મેચ યાદગાર રહી. ની અફઘાન ટીમની સાથેનો ફોટો સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ દેખાડે છે. મોદીએ કહ્યું કે એ પ્રામાણિકતાની જીત છે. હવે રિફંડથી લઇને રિટર્ન સુધી બધું ઓનલાઇન થઇ ગયું છે. વિશ્વ યોગ દિવસની કરી વાત - મોદીએ કહ્યું, "આ 21 જૂને 4થા યોગ દિવસ પર અલગ જ નજારો હતો. આખી દુનિયામાં લોકો યોગ કરતા જોવા મળ્યા. સાઉદી અરેબિયામાં પહેલીવાર યોગનો ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ થયો. - "લદાખની બર્ફીલી ટોચ પર પર ભારત અને ચીનના સૈનિકોએ પણ યોગ કર્યા. યોગ લોકોને જોડે છે." - "દેશને ગર્વ થાય છે જ્યારે સવા સો કરોડ લોકો જુએ છે કે દેશના સૈનિકોએ જળ, સ્થળ અને હવામાં યોગ કર્યા." - "અમદાવાદમાં એક અદ્ભુત દ્રષ્ય જોવા મળ્યું. ત્યાં 750 દિવ્યાંગ ભાઈ-બહેનોએ એકસાથે યોગાભ્યાસ કરીને કિર્તીમાન સ્થાપિત કર્યો." - "યોગ આજે વિશ્વમાં વેલનેસ રિવોલ્યુશનનું કામ કરે છે." ડોક્ટર્સ ડેની આપી શુભકામના - "લોકોને એવી ઇચ્છા છે કે, હું 1 જૂલાઈના રોજ આવનારા ડોક્ટર્સ ડે વિશે વાત કરું. આ એક એવો દિવસ છે જ્યારે દેશ આપણા ડોક્ટર્સની ઉપલબ્ધિઓને સેલિબ્રેટ કરે છે." - "આપણે એ લોકો છીએ જે માતાને ભગવાનની જેમ પૂજીએ છીએ. મા આપણને જન્મ આપે છે, તો ડોક્ટર આપણને પુનર્જન્મ આપે છે. ડોક્ટર પરિવારના મિત્ર જેવા હોય છે. તેઓ ફક્ત ઇલાજ નથી કરતા, સાજા પણ કરે છે. મેડિકલ એક્સપર્ટાઇઝ તો હોય જ પણ જનરલ લાઇફસ્ટાઇલ ટ્રેન્ડ્ઝ વિશે પણ તેઓ સમજ આપે છે." - "ભારતીય ડોક્ટરોએ પોતાની ક્ષમતા અને કુશળતાથી વિશ્વમાં પોતાની ઓળખ બનાવી છે. હું મનકી બાતના માધ્યમથી હું દેશના તમામ ડોક્ટર્સને ડોક્ટર્સ ડેની શુભકામનાઓ આપું છું." કબીર-નાનક ભારતના મહાન ગુરૂ - મોદીએ કહ્યું, "ભારતમાં કોઇ એવો દિવસ નથી જે દિવસે કોઇને કોઇ ઐતિહાસિક ઘટના ન જોડાઇ હોય. દેશના ખૂણેખૂણામાં મહાન હસ્તીઓ થઇ છે." - "જ્યારે હું ગુજરાતમાં હતો ત્યારે કબીરગઢમાં એક મોટું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન કર્યું હતું. માનવામાં આવે છે કે મગહરમાં જેનું મૃત્યુ થાય છે તે સ્વર્ગે નથી જતો. મગહરને અપવિત્ર માનવામાં આવે છે. કબીર આમાં નહોતા માનતા." - "આવી કુરીતિઓને તોડવાનું કામ કબીરે કર્યું છે. તેેઓ મગહર ગયા અને ત્યાં શરીર ત્યાગ્યું. તેમની રચનાઓમાં આ જ આદર્શ જોવા મળે છે. તેમણે સામાજિક સમરસતા પર ઘણો ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે લખ્યું હતું- જાત ન પૂછો સાધુકી, પૂછ લિજિએ જ્ઞાન." ગઇ મનકી બાતમાં નૌસેનાની મહિલાઓને આપ્યા હતા અભિનંદન - છેલ્લી મનકી બાતમાં વડાપ્રધાને નૌસેનાની 6 મહિલા કમાન્ડો દ્વારા 250થી પણ વધુ દિવસ સમુદ્રમાં આઇએનએસ તારિણી જહાજમાં આખી દુનિયાની સફર ખેડીને સફળતાપૂર્વક 21મેના રોજ પરત આવવા પર અભિનંદન આપ્યા હતા. - આ ઉપરાંત મોદીએ ફિટનેસ ચેલેન્જ વિશે વાત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે 'હમ જિતના ખેલેંગે, દેશ ઉતના ખિલેગા.'

- પીએમએ ઈદની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી હતી અને કહ્યું હતું કે ઈદનો તહેવાર સમાજમાં સદ્ભાવનું બંધન મજબૂત કરશે.

