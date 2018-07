હરિયાણામાં 34 વર્ષનો આધેડ 17 વર્ષની છોકરી સાથે કરી રહ્યો'તો લગ્ન, દોઢ લાખમાં કર્યો'તો સોદો

નવાદા (પાણીપત/હરિયાણા): હરિયાણાના એક આધેડની સગીરા સાથે લગ્ન કરવાના આરોપમાં પોલીસે ધરપકડ કરી. ગુરૂવારે પોલીસને બાળવિવાહ થઇ રહ્યા હોવાની સૂચના મળી હતી. બાળ સંરક્ષણ વિભાગ, નવાદાની સામાજિક કાર્યકર્તા કુમારી સંગીતાએ જણાવ્યું કે લગ્નના નામ પર સગીરાનો સોદો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હતો આખો મામલો - હરિયાણાના મહેન્દ્રગઢમાં રહેતા 34 વર્ષીય સતીશ કુમારના લગ્ન ગુરૂવારે 17 વર્ષની એક સગીર છોકરી સાથે થઇ રહ્યા હતા. - આધેડે લગ્નના બદલામાં દોઢ લાખ રૂપિયા છોકરીના પરિવારજનોને આપવાની લાલચ આપી હતી. 50 હજાર રૂપિયા લગ્ન પહેલા અને એક લાખ રૂપિયા લગ્ન થયા પછી આપવાની વાત થઇ હતી.

- જોકે, છોકરીનો પરિવાર આ વાતનો ઇન્કાર કરી રહ્યો છે પરંતુ સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે એજન્ટ દ્વારા હરિયાણાના આધેડનો સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યારપછી લગ્ન કરાવવામાં આવી રહ્યા હતા. તેના બદલામાં એજન્ટને પણ પંદર હજાર રૂપિયા મળવાના હતા.

- સૂચના મળતા પોલીસ પહોંચી ગઇ પરંતુ ત્યાં સુધીમાં બંનેના લગ્ન થઇ ચૂક્યાં હતાં. આ પણ વાંચો: દહેજ માટે પિતા પર હાથ ઉઠતો જોઇ ગુસ્સે થઇ ગઇ દુલ્હન, બોલી- હવે લગ્ન નહીં કરું પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી બોલ્યા- બાળ સંરક્ષણ વિભાગ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો મામલો - પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીએ જણાવ્યું કે બાળવિવાહના કાયદાની વિવિધ કલમો હેઠળ જરૂરી કાર્યવાહીઓ કરવામાં આવી રહી છે. મામલાને બાળ સંરક્ષણ વિભાગને રિફર કરવામાં આવ્યો છે. - હાલ સતીશ અને તેના કાકાને પૂછપરછ પછી છોડી દેવામાં આવ્યા છે. ઉંમરની ખરાઇ માટેના દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

