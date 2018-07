બિહારમાં ઘર પાસે રમી રહેલા 3 વર્ષીય બાળકની અપહરણ પછી હત્યા, ઝાડીઓમાં ફેંકી લાશ

પટના: ઘરની પાસે રમી રહેલા માસૂમ બાળકનું અપહરણ કર્યા પછી ધારદાર રોડ મારીને તેની હત્યા કરી દેવામાં આવી. હત્યા કર્યા પછી શબને ઝાડીઓમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યું. બાળકનું શબ લોહીથી લથબથ હાલતમાં મળી આવ્યું. શબ મળતાં જ ગામલોકોમાં આક્રોશ ફેલાઇ ગયો અને તેમણે પ્રદર્શન કરીને રોડ જામ કરી દીધો. બાળકનું શબ જોઇ ગામલોકો આક્રોશિત - ઘટના ભોરે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રકબા ગામની છે. સૂચના મળતાં જ સ્થળ પર પહોંચેલી પોલીસને જોઇને લોકો કાબૂ ગુમાવી બેઠા અને પોલીસને પાછી ખદેડી મૂકી. બાળકના પ્રાઇવેટ પાર્ટ્સ પર પણ ઘાના નિશાન જોવા મળ્યા છે. - લોકોમાં પોલીસ વિરુદ્ધ અતિશય ગુસ્સો છે. ઘટનાસ્થળ પર ડોગ સ્ક્વૉડની ટીમને બોલાવવામાં આવી. સ્ક્વૉડ ઘટનાસ્થળથી લઇને મંદિર અને ગામમાં ફરતી રહી. શબનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યું. - ભોરેના રકબા ગામના ધર્મદેવ ઉર્ફ ધર્મવીર ગોડનો ત્રણ વર્ષનો દીકરો અનિકેત શુક્રવારે પોતાના ઘર પાસે રમી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન માસૂમનું અપહરણ કરી લેવામાં આવ્યું. મા જ્યારે જમવાનુ બનાવીને દીકરાને ખવડાવવા માટે બહાર નીકળી તો તે ત્યાંથી ગાયબ હતો.

- ત્યારબાદ પરિવારજનોએ તેની શોધ કરવી શરૂ કરી. બાળકનો કોઇ પત્તો ન લાગતાં પરિવારજનોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણનો કેસ નોંધાવ્યો. શનિવારન સાવરે બાળકનું શબ પાસેની ઝાડીઓમાંથી મળ્યું.

- ત્યારપછી લોકો ભયાનક ગુસ્સે થઇ ગયા. ધર્મવીરના પિતાએ ગામના ઓમપ્રકાશ ગુપ્તાની પત્ની અને તેની મા પર એફઆઇઆર નોંધાવી છે. જેના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ વિરુદ્ધ નારેબાજી પણ થઇ - ભીડને સમજાવવા ગયેલી પોલીસને જોતાં જ લોકોએ ગુસ્સામાં નારેબાજી શરૂ કરી દીધી. લોકોએ એસડીપીઓને પાછા કાઢ્યા. એક એસઆઇ સાથે પણ મારપીટ કરી. ચારેબાજુ લોકોને ઘેરાતા જોઇને પોલીસ કોઇક રીતે ત્યાંથી નીકળી ગઇ. ત્યારબાદ મોટી સંખ્યામાં જવાનોને બોલાવવામાં આવ્યા. આ પણ વાંચો: દોઢ વર્ષના બાળક પર 5 કૂતરાંઓએ કર્યો હુમલો, મર્યો ત્યાં સુધી પીંખતા રહ્યા શરીર એફએસએલની ટીમે ઘટનાસ્થળ પર કરી તપાસ - ગામલોકોનો ગુસ્સો જોઇને ડોગ સ્ક્વૉડ અને એફએસએલની ટીમને બોલાવવામાં આવી. જ્યાં એફએસએલની ટીમે સ્થળ પરથી ઘણા પુરાવાઓ પણ ભેગા કર્યા છે, જેને જપ્ત કરીને તે પોતાની સાથે લઇ ગઇ છે. ગામલોકો પોલીસ સ્ટેશન અધિકારીને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ કરી રહ્યા હતા. પરિસ્થિતિને બેકાબૂ થતી જોઇને મોટી સંખ્યામાં પોલીસદળો તહેનાત કરવામાં આવ્યા છે. ગામલોકો પોલીસની કાર્યવાહીથી નાખુશ હતા. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર પોલીસની નજર - ડીએસના નેતૃત્વમાં બોર્ડ બનાવીને શબનું પોસ્ટમોર્ટમ થયું છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર પોલીસની નજર છે. હત્યાની પાછળનું કોઇપણ કારણ હજુ સુધી સ્પષ્ટ થઇ શક્યું નથી. - ગામલોકોએ જણાવ્યું કે જ્યારે બાળકની ભાળ ન મલી તો પરિવારજનોએ પોલીસ સ્ટેશન જઇને અપહરણનો કેસ નોંધાવ્યો. પોલીસે તેના પર કોઇ કાર્યવાહી ન કરી. પોલીસે ફક્ત એક ખાનાપૂર્તિ કરી.

- ગામલોકોનું કહેવું હતું કે પોલીસ તેના પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરત તો આજે ધર્મવીર ગોડના 3 વર્ષીય માસૂમ દીકરા અનિકેતની હત્યા ન થઇ હોત.

- શબને ઉઠાવવામાં પોલીસના છક્કા છૂટી ગયા. દસ કલાક સુધી હથુઆ-ભોરે રોડ પર આક્રોશમાં આવેલા લોકોએ જામ કરી દીધો. જેનાથી વાહનોની લાંબી લાઇન લાગી ગઇ. મુખ્ય રસ્તો જામ રહેવાને કારણે સૌથી વધુ યાત્રીઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્યારબાદ કોઇ રીતે શબને ઉઠાવીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યું.

