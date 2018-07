સીહોરઃ જીપમાં સવાર હતા દાદા અને પૌત્ર-પૌત્રી, પાણીના વહેણમાં તણાઈ ગયા

આષ્ટા: સિહોર જિલ્લાની પપનાસ નદીમાં મંગળવારે તણાઈ ગયેલી ને બુધવારે સાંજે બહાર કાઢવામાં આવી છે. જીપમાં દાદા સહિત નાનકરાં પૌત્ર અને પૌત્રીનો મૃતદેહ પણ મળી આવ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે મંગળવારે રાતે આષ્ટા વિસ્તારની પપનાસ નદીમાં જીપ તણાઈ ગઈ હતી. પ્રશાસન દ્વારા મંગળવારે રાતથી રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું હતું જે બુધવાર સાંજ સુધી ચાલ્યું હતું. ઘણાં પ્રયત્નો પછી બુધવારે બપોરે નદીમાં અડધા કિલોમીટર દૂર જીપ દેખાઈ હતી. અહીં જીપ તણાઈ ગઈ હતી. રેસ્ક્યૂ ટીમે ખૂબ મહેનત પછી જીપને નદીમાંથી બહાર કાઢી હતી. તેમાં 45 વર્ષના મનોહરલાલ અને તેમની 12 વર્ષની પૌત્રી રિશિતા અને 10 વર્ષના પૌત્ર ઋષભનો મૃતદેહ મળ્યા હતા. - તપાસ દરમિયાન બુધવારે સવારે નદીમાં કુંડનુંમાના 20 ફૂટ ઉંડા ખાડામાંથી જીપ મળી આવી હતી. તપાસ દરમિયાન સ્થાનિક વિનોદને નદીમાં કઈંક હોવાની શંકા થતા તેણે લાકડીથી ખખડાવ્યું તો તે ખાડામાં ગાડી હોય તેવી શંકા થઈ.

- ત્યારપછી તરવૈયાએ અંદર ડૂબકી મારીને જોયું તો તેમાં ગાડી ફસાયેલી હતી. 5.30 કલાકની મહેનત પછી બુધવારે બપોરે 3.15 વાગે ગાડીને બહાર કાઢવામાં આવી હતી. ગાડીમાં દાદા અને તેમના પૌત્ર-પૌત્રીની લાશ હતી. કેવી રીતે થયો એક્સિડન્ટ?

- મંગળવારે મુગલીમાં રહેતા સજન સિંહ તેમના નાના ભાઈ મનોહર સિંહ ઠાકુર તેમના પૌત્ર અને પૌત્રી સાથે નવી બોલેરોમાં આષ્ટાથી આવતા હતા.

- સાંજે 7.30 વાગ્યે તેઓ તેમના ગામ મુગલી પાછા જઈ રહ્યા હતા. આષ્ટાથા ગામનો બંટી માલવીય પણ તેમની કારમાં બેસીને આવી રહ્યો હતો. ઓવરબ્રિજ પાસેબે ફૂટ પાણી ભરાઈ ગયું હતું તેથી તેમની ગાડી તણાવા લાગી હતી. સજન સિંહને ત્યાં ઉભેલા લોકોએ કાઢી લીધા અને બંટી તરીને બીજા કિનારે પહોંચી ગયો. ગાડીમાં બેઠેલા બાકીના 3 લોકો બચી ન શક્યા અને તેમની ગાડી ડૂબી ગઈ. આ પણ વાંચો: પંજાબ: લટકતો તાર જોઇ કામ કરવાની પાડી'તી ના પણ ન માન્યો મકાનમાલિક, કરંટ લાગતા 3 મજૂરોનાં મોત

