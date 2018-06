જાન પહોંચતા જ સસરાએ ગિફ્ટ કરી બાઇક, વરરાજાએ સામે રાખી એક સારી માંગ

અશોકનગર (ભોપાલ): શહેરમાં બદલાવના બે ઉદાહરણ જોવા મળ્યા. લગ્નના તરત પછી એક નવપરિણીતા પોતાનું કરિયર બનાવવા માટે વિદાય થતાં જ કોલેજની પરીક્ષા આપવા માટે પહોંચી, જ્યાં તેણે ત્રણ કલાક બેસીને પરીક્ષા આપી. જ્યારે બીજી બાજુ અન્ય એક લગ્નમાં એક વરરાજાએ સસરા પાસે હેલમેટની માંગ કરી. રાતે જ મંગાવી વરરાજા માટે હેલમેટ - રાજધાનીના જલાલપુરાના દેશરાજના લગ્ન સેમરી લોહાબાદની લક્ષ્મી સાથે નક્કી થયા હતા. મંગળવારે જાન પહોંચી હતી. જાન પહોંચતાં જ દ્વારસ્વાગતનો કાર્યક્રમ થયો. જેમાં સસરા હરિસિંહે પોતાના જમાઇને સ્પ્લેન્ડર પ્રો બાઇક આપી. દેશરાજે કહ્યું કે જિંદગી બચાવવા માટે હેલમેટ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. તમે બાઇક આપી રહ્યા છો તો મને એક હેલમેટ પણ સાથે આપો. - વરરાજાની વાત માનીને કન્યાપક્ષે રાતના સમયે જ વરરાજા માટે હેલમેટ મંગાવી. આ દરમિયાન લગભગ અડધા કલાક સુધી લગ્ન સમારંભ અટકેલો રહ્યો. આ પણ વાંચો: ગરમીથી દુલ્હનની તબિયત થઇ ખરાબ, ખભા પર લાદીને હોસ્પિટલ પહોંચ્યો વરરાજા પરીક્ષા આપવા પહોંચી નવપરિણીતા શહેરમાં કૈલાશ નારાયણ શર્માની દીકરી અર્ચનાના લગ્ન રત્નેશ શર્મા સાથે મંગળવારે થયા હતા. લગ્નના આગલા દિવસે તે વિદાય થયા પછી સીધી નહેરૂ ડિગ્રી કોલેજ પોતાના એલએલબીના છઠ્ઠા સેમેસ્ટરની પરીક્ષા આપવા પહોંચી. નવપરિણીતાએ જણાવ્યું કે લગ્ન અને શિક્ષણ બંને જીવનમાં એક જ વાર થાય છે. એટલે બંનેનું મારા જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. તેના પતિ રત્નેશ જાતે તેને પરીક્ષાકેન્દ્ર પર મૂકવા અને લેવા માટે પહોંચ્યો હતો.

Click here to read about 2 cases of marriages where you can see change coming in society at Bhopal MP.