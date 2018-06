ગેસ સમજીને થતો હતો પરેશાન, 10 કલાકની સર્જરી પછી પેટમાંથી કાઢી 17 કિલોની બીમારી

નવી દિલ્હી: ગંગારામ હોસ્પિટલના ડોક્ટર્સે રાજસ્થાનના એક એવા ખેડૂતને નવું જીવન આપ્યું છે, તેના પેટમાં 17 કિલોનું ટ્યૂમર હતું. ખેડૂત છેલ્લા છ મહિનાથી પેટના દુખાવાથી પરે હતો. શરૂઆતના સમયમાં તે આને ગેસની સમસ્યા સમજીને નજર અંદાજ કરતો હતો. પરંતુ જ્યારે પુરતી તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે તે 62 વર્ષના ખેડૂતના પેટમાં ટ્યૂમર હોવાની વાત સામે આવી હતી. ડોક્ટર્સની ટીમે 22 મેના રોજ 10 કલાકની સર્જરી કરીને 43 સેમીનું ટ્યૂમર બહાર કાઢ્યું હતું. શું કહેવું છે ડોક્ટર્સનું?

ડોક્ટર્સનું કહેવું છે કે, જો સર્જરી બે મહિના મોડી કરવામાં આવી હોત તો દર્દીનું મોત પણ થઈ જાત તેવી શક્યતા હતી. ગેસ્ટ્રોસર્જન ડૉ. ઉસસ્ટ ધીરે જણાવ્યું કે, ટ્યૂમરના કારણે દર્દીના આંતરડા અને તેની ડાબી કિડની પણ તેની જગ્યાએથી ખસવા લાગી હતી. હાર્ટમાં બ્લડ સરક્યુલેશન પણ ઓછુ થવા લાગ્યું હતું. ડોક્ટર્સે જણાવ્યું કે આ ખૂબ મોટુ ટ્યૂમર હતું. તેથી આ કેસને ઈન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝ માટે પણ મોકલવામાં આવ્યો છે.

