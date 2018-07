બિહાર: વિદ્યાર્થિની સાથે પ્રિન્સિપાલ-શિક્ષકોએ 7 મહિના સુધી કર્યો ગેંગરેપ

પટના: બિહારના છપરા જિલ્લામાં એક કિશોરી સાથે તેની સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ અને બે શિક્ષકોએ 7 મહિના સુધી ગેંગરેપ કર્યો હોવાની વાત સામે આવી છે. 13 વર્ષીય પીડિત કિશોરીનો એવો પણ આરોપ છે કે આ દરમિયાન સ્કૂલના જ 15 છોકરાઓએ પણ તેને તેમની હવસનો શિકાર બનાવી. કિશોરીની ફરિયાદ પછી શુક્રવારે પ્રિન્સિપાલ અને એક શિક્ષકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બે વિદ્યાર્થીઓની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે. પિતાના જેલ ગયા પછી બ્લેકમેલ કરીને કર્યો ગેંગરેપ - કિશોરીએ પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે ડિસેમ્બર 2017માં તેના પિતાના જેલ ગયા પછીથી આરોપીઓએ તેને બ્લેકમેલ કરવાની સાથે તેનો ગેંગરેપ પણ કર્યો. કિશોરીએ તેની ફરિયાદમાં તમામ 18 આરોપીઓના નામ નોંધાવ્યા છે. - પીડિતાના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેની સાથે ડિસેમ્બર 2017માં પહેલીવાર રેપ કરવામાં આવ્યો. ક્લાસના જ એક વિદ્યાર્થીઓ તેને બ્લેકમેલ કરીને તેની સાથે દુષ્કર્મ કર્યું. ત્યારબાદ ચાર-પાંચ છોકરાઓ, પ્રિન્સિપાલ અને બે અન્ય શિક્ષકોએ પણ તેની સાથે આ જ દુષ્કૃત્ય કર્યું. ઘટનાથી લોકોમાં આક્રોશ, સ્કૂલ બંધ કરવાની માંગ - પીડિતાએ જણાવ્યું કે આ બધું તેની સાથે 7 મહિના સુધી ચાલતું રહ્યું, જ્યાં સુધી તેના પિતા જેલમાંથી બહાર ન આવી ગયા. - ત્યારબાદ તેણે પોલીસ પાસે જઇને આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. કિશોરીના નિવેદનના આધારે છપરાના પરસાગઢના એકમા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. કિશોરીએ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું છે. ત્યારબાદ તેને મેડિકલ તપાસ માટે હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવી.

- કેસની વધુ સારી તપાસ માટે મેડિકલ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી. ફરિયાદ નોંધાવતા જ પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લીધું અને પ્રિન્સિપાલ અને એક શિક્ષકની ધરપકડ કરી લીધી. સાથે જ બે વિદ્યાર્થીઓની પણ અટકાયત કરી. પોલીસે જણાવ્યું કે બાકી આરોપીઓની શોધ ચાલુ છે.

- આ ઘટના પછી સ્થાનિક લોકોમાં સ્કૂલ એડમિનિસ્ટ્રેશન પ્રત્યે ખૂબ આક્રોશ છે. લોકો સ્કૂલ બંધ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આરોપ સાબિત થયા પછી આરોપીઓને સખ્ત સજા અપાવવામાં આવશે.

