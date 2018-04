મહારાષ્ટ્રઃ ગઢચિરોલીમાં સુરક્ષાદળોએ 13 નક્સલીઓને ઠાર કર્યાં

»

»

»

»

મહારાષ્ટ્રમાં ગઢચિરોલી જિલ્લામાં થયેલી અથડામણમાં સુરક્ષાદળોએ 13 નક્સલીને ઠાર કર્યાં | Gadchiroli biggest encounter with naxals going on 13 naxals have been killed