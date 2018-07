IG ઓફિસ પહોંચી 120 વર્ષની વૃદ્ધા, બોલી- મારા મોટા દીકરાને જેલ મોકલી દો, તેણે મને નિરાધાર કરી

ભોપાલ: મંગળવારે જનસુનાવણીમાં પહોંચેલી 120 વર્ષની વૃદ્ધ માતાએ આઇજીને કહ્યું- સાહેબ મારા મોટા દીકરાને જેલ મોકલી દો. તેણે ઘર છીનવી લીધું. પેન્શન લઇ લે છે અને મારા પર હાથ પણ ઉપાડે છે. સીડીઓથી ધક્કો મારી દીધો મને, જેનાથી કમરનું હાડકું તૂટી ગયું. હું તો ચાલી પણ શકતી નથી. જેને મેં દુનિયાના તમામ કષ્ટ સહન કરીને ઉછેર્યો, જેની નાની આંગળીઓ પકડીને તેને ચાલતા શીખવ્યું, આજે તેણે જ મને નિરાધાર કરી દીધી. આટલી વિનંતી કરતા તો તે વૃદ્ધ મહિલાની આંખમાં આંસૂ આવી ગયા. તેણે કહ્યું કે આવા દીકરાને જેલ કરી દો. માએ કહ્યું- ચાર દીકરાઓએ કર્યો મકાન પર કબ્જો - રાજધાનીના બાસૌદામાં રહેતા ફૂલબાઈ વન-ટ્રી હિલ્સ બૈરાગઢમાં સૌથી નાના દીકરા લલ્લુ જોગીની સાથે રહે છે. - મંગળવારે દીકરો તેમને લઇને આઇજી ઓફિસ પહોંચ્યો. અરજીમાં પોતાની ઉંમર 120 વર્ષ લખાવનારી ફૂલબાઈએ જણાવ્યું કે પતિ નગરપાલિકાથી નિવૃત્ત થયા હતા. તેમના મોત પછી પેન્શન જ તેમના જીવનનો સહારો છે.

- તેમણે આઇજીને કહ્યું- સાહેબ, મારા પાંચ દીકરા અને બે દીકરીઓ છે. સૌથી મોટી દીકરી 80 વર્ષની અને સૌથી મોટો દીકરો 65 વર્ષનો છે. મારા ચાર દીકરાઓએ મારું મકાન છીનવીને તેના પર કબ્જો જમાવી લીધો છે. સૌથી મોટા દીકરા સોડુ અને તેની પત્નીએ મારી સાથે મારપીટ કરી. મારા બેંક ખાતામાંથી રૂપિયા પણ કઢાવડાવી લીધા. તેમણે મકાન લઇ લીધું. પૈસા લઇ લીધા. ઘરમાંથી કાઢી મૂકી. બધું લઇ લીધું, પછી પણ મને કોઇ અફસોસ નથી પરંતુ તેણે મારા પર હાથ કેવી રીતે ઉઠાવ્યો? નાનો દીકરો હાથની બાબતે દિવ્યાંગ છે. તેના પર પાંચ અન્ય બાળકો ઉપરાંત મારી પણ જવાબદારી છે. આ પણ વાંચો: શિકંજીની વાતે ઝઘડો થતાં મા બાળકો સાથે કૂદી કુંડમાં, પાણી ઓછું હોવાથી બચી ગઇ, માસૂમોના મોત આધારકાર્ડમાં 81 વર્ષ છે ઉંમર - લલ્લુના જણાવ્યા પ્રમાણે, મોટાભાઈએ ઉંમર જાણવા માટે માનું ડીએનએ કરાવ્યું હતું, પરંતુ આધારકાર્ડમાં 81 વર્ષ ઉંમર નોંધાવેલી છે. તેનું કારણ આધારકાર્ડમાં 1937 પહેલાની જન્મતારીખ નથી આવતી. જ્યારે આધાર એક્સપર્ટ કુમુદ કુમારકર્ણના જણાવ્યા પ્રમાણે,

Click here to read that 120 years old lady in MP went to IG office and appealed to punish her eldest son.