જ્યાં PM નરેન્દ્ર મોદી યોગ કરવાના છે ત્યાં સાંપ અને વાંદરા શોધી રહ્યા છે અધિકારી

નેશનલ ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 21મી જૂનના રોજ વિશ્વ યોગ દિવસ પર દેહરાદૂનના ફોરેસ્ટ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટ્યુટમાં 60 હજાર લોકો સાથે યોગ કરશે. તેને લઈને અહીંયા પોલીસ અને તંત્ર કાર્યક્રમની તૈયારીઓમાં લાગેલું છે. વન વિભાગ કાર્યક્રમ સ્થળની આસપાસથી સાંપ, વાંદરાઓને ખસેડવામાં લાગેલા છે. અત્યાર સુધી કાર્યક્રમ સ્થળેથી 2 સાંપ મળ્યા

આ વિશે દેહરાદૂનના ડીએમ એસએ મુરુગેશને જણાવ્યું કે, 'જે જગ્યાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી યોગ કરવાના છે તે જગ્યાને સાંપ અને વાંદરાઓથી મુક્ત રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.' દેહરાદૂનના ડીએફઓ રાજીવ ધીમાને જણાવ્યું કે, 'વિભાગ સંપૂર્ણ રીતે સ્થળની તપાસ કરી રહ્યું છે. વિભાગની બે ટીમો એ જગ્યા ત્યાં સુધી રહેશે જ્યાં સુધી યોગ કાર્યક્રમ પૂરો ના થઈ જાય. અત્યાર સુધી કાર્યક્રમ સ્થળેથી અમે બે સાંપ પકડ્યા છે, જ્યારે આસપાસ કોઈ વાંદરું મળ્યું નથી.' 50 હજારથી વધારે લોકોએ કરાવ્યું છે રજીસ્ટ્રેશન

ઉતરાખંડના ચીફ સેક્રેટરી ઉત્પલ કુમાર આ આખા કાર્યક્રમનું સંચાલન કરી રહ્યા છે. તેમણે મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા કહ્યું કે, અંદાજે 50 હજારથી વધારે લોકોએ આ કાર્યક્રમ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. લોકો આ કાર્યક્રમમાં આવવા માટે બહુ ઉત્સુક છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, એફઆઈઆર કેમ્પસ 450 હેક્ટરમાં પથરાયેલું છે. આ વિસ્તાર મસૂરી ફોરેસ્ટ ડિવિઝન સાથે પણ જોડાયેલો છે. જેના કારણે અહીંયા ઘણીવાર સાંપ અને ચિત્તાઓ જોવા મળે છે. વર્ષ 2015માં કેમ્પસમાં એક ચિત્તાએ 16 વર્ષના બાળક પર હુમલો કરીને તેને મારી નાખ્યો હતો.

