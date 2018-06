આ IPS ઓફિસર જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં UPSC માટે ફ્રિમાં આપી રહ્યો છે કોચિંગ

નેશનલ ડેસ્કઃ એક પોલીસ ઓફિસરની જિંદગી સરળ નથી હોતી. તેને ઘણા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. એવામાં સમાજ સુધારા માટે તેઓ પોતાનું યોગદાન આપતા રહેતા હોય છે. આજે અમે એક એવા ઓફિસર વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેમણે પોતાના સારા કામથી બધાનું દિલ જીતી દીધુ છે. અમે વાત કરી રહ્યા છે 32 વર્ષના આઈપીએસ ઓફિસર સંદીય ચૌધરીની. જે હાલ જમ્મૂમાં યુપીએસસીનું ફ્રિમાં કોચિંગ આપી રહ્યા છે. તેમણે ‘Operation Dreams'ના નામથી એક કોચિંગ શરૂ કર્યું છે. જેમાં તે હાલ 150થી વધારે વિદ્યાર્થીની મદદ કરી રહ્યા છે. નોંધનીય છે કે, તેમનો શેડ્યૂલ ઘણું વ્યસ્ત છે છતા પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે તેઓ સમય કાઢી લે છે. 30 મે, 2018થી તેમણે ક્લાસ લેવાના શરૂ કર્યા હતા. તેમનો દિવસ બે કલાકના ક્લાસ લીધા બાદ જ શરૂ થાય છે. આ સિલસિલો ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે વિદ્યાર્થીઓના મનમાં એક ઈચ્છા જાગી કે તેઓ રાજ્ય પોલીસમાં પોલીસ અધીક્ષક બનશે. સંદીપના ક્લાસમાં હવે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધી ગઈ છે. પહેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઓછી હતી તો તેઓ પોતાની ઓફિસ ચેમ્બરમાં જ ક્લાસ લેતા હતા, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધ્યા બાદ તેમણે પોલીસ સ્ટેશન પાસે જ એક પ્રાઈવેટ કોમ્યુનિટીમાં જ ક્લાસ લેવાના શરૂ કરી દીધા. પંજાબમાં રહેતા સંદીપ યુપીએસસી પરીક્ષા સિવાય જમ્મુ-કાશ્મીર સબ-ઈંસ્પેક્ટર પરીક્ષા, બેકિંગ અને સ્ટાફ સિલેક્શન કમીશન(SSC) માટે પણ કોચિંગ આપે છે. વીજળીના કડાકાથી વરરાજા ડર્યો, મંડપે આવેલી જાન કન્યાએ પાછી મોકલી

