'સર, પ્લીઝ અમને છોડીને ના જશો', બદલી થતા શિક્ષકને ઘેરીને રડવા લાગ્યા વિદ્યાર્થીઓ

નેશનલ ડેસ્કઃ તમિલનાડુની સરકારી સ્કૂલમાં એક શિક્ષકની બદલી પર વિદ્યાર્થીઓ ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડવા લાગ્યા. તેઓ બદલીનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા. સ્થિતિ એવી હતી કે, બાળકોએ તેમને ઘેરી લીધા હતા અને ક્યાંય પણ જવા દેતા નહોતા. તેઓ કહી રહ્યા હતા કે, સર, પ્લીઝ અમને છોડીને ના જશો. પ્રદર્શન બાદ સ્કૂલ શિક્ષણ વિભાગને મામલામાં દખલ દેવી પડી. ત્યારબાદ શિક્ષકની બદલી 10 દિવસ માટે અટકાવી દેવી પડી. વિદ્યાર્થીઓ બદલીનો વિરોધ કરવા લાગ્યા

ઘટના ચેન્નાઈના ઉતરમાં આવેલા તિરુવલ્લર વિસ્તારની છે. બુધવારે વેલિયાગ્રામની સરકારી સ્કૂલમાં કેટલાક બાળકોને 28 વર્ષીય અંગ્રેજી શિક્ષક જી. ભગવાનને અન્ય સ્કૂલમાં બદલી થવાની માહિતી મળી. થોડા સમય બાદ અલગ અલગ ધોરણના આશરે 100 વિદ્યાર્થીઓએ તેમને ઘેરી લીધા અને તેમની બદલીનો વિરોધ કરવા લાગ્યા. સ્કૂલમાં બે જ અંગ્રેજી શિક્ષક

સ્કૂલમાં બે જ અંગ્રેજી શિક્ષક છે, જેમાંથી એક ભગવાન પણ છે. પ્રિન્સિપાલે કહ્યું કે, તે છથી દસમાં ધોરણના બાળકોને અંગ્રેજી ભણાવે છે. બુધવારે સવારે નવ વાગ્યે એક અન્ય ટીચર આવ્યા હતા. તે દિવસની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી, ત્યારબાદ ભગવાનને 10 વાગ્યે પહેલા નવી સ્કૂલમાં જવાનું હતું. પરંતુ બાળકોએ તેમને રોકી દીધા, જેના કારણે પ્રક્રિયા અટકાવી દેવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાલીઓ પણ

વિદ્યાર્થીઓ સાથે તે દરમિયાન ઘણા વાલીઓ પણ હતા, જેઓ ઈચ્છતા હતા કે ભગવાન આ સ્કૂલમાં જ રહે અને બાળકોને ભણાવે. અંગ્રેજી શિક્ષકની બદલી અટકાવવા માટે પેરેન્ટ્સ એન્ડ ટીચર્સ એસોસિએશનના સ્થાનિક વિધાયક પીએમ નરસિમ્હન પાસે પણ મદદની માંગણી કરી હતી. શું કહે છે શિક્ષણ?

ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે, 'હું જેવો ક્લાસમાંથી બહાર આવ્યો, તો બાળકોએ ઘેરી લીધો. તેમણે મારી સ્કૂટરની ચાવી પણ લઈ લીધી હતી. તે બહુ રડી રહ્યા હતા. બાદમાં મને ખેચીને ક્લાસમાં લઈ ગયા. હું આ જોઈને કહી શકું છું કે, મેં માત્ર પૈસા નથી કમાયા પરંતુ બાળકોનો પ્રેમ પણ કમાયો છું. મને ખબર છે મારે જવાનું છે, પરંતુ આ અનુભવે મને બહુ મોટો પાઠ ભણાવ્યો છે અને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, મારા વ્યવસાયમાં હજુ પણ અનેક સંભાવનાઓ છે.' સેલફોનની શોધ 1970માં થઈ છે તો, 1937ની આ તસવીરમાં આ શું છે?

Students protest english teacher transfer in tamil nadu click here to read more