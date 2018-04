10 શરમજનક LEAK: ક્યારેક પ્રાઈવેસી તો ક્યારેક બાળકોના ફ્યુચર પર આવ્યું જોખમ

નેશનલ ડેસ્કઃ સીબીએસઈએ અંતિમ પેપર લીક થવાની વાત માની લીદી. બોર્ડે બુધવારે દસમાં અને બારમાંના બે પેપર રદ્દ કર્યા. બુધવારે 10માનું ગણિત અને સોમવારે થઈ ચૂકેલું 12માંનું ઈકોનોમિક્સનું પેપર ફરીથી લેવામાં આવશે. નવી તારીખની સપ્તાહમાં સીબીએસઈની વેબસાઈટ પર આવી જશે.

10મા ધોરણના 16.38 લાખ અને 12માના 8 લાક વિદ્યાર્થીઓને ફરીથી પરીક્ષા આપવી પડશે. 12માનું પેપર લીક થવાના કારણે દિલ્હી પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કેસ દાખલ કર્યો છે.

સીબીએસઈનું પેપર લીક થયા બાદ એક્ઝામ ફરીવાર લેવાના સમચારથી વિદ્યાર્થીઓમાં હડકંપ મચી ચૂક્યો છે. તેને લઈનો ચીફ એ ટ્વિટ કર્યું-



How many leaks? Data leak!

Aadhar leak!

SSC Exam leak! Election date leak! CBSE papers leak!

There is a leak in everything, the 'chowkidar' is weak

- આ ટ્વિટ સાથે જ તેમણે હેશટેગ કરીને લખ્યું- બસ એક વર્ષ વધુ.

- સીબીએસઈ પેપર લીક મામલાને લઈને વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં ઘણો રોષ છે. તેમનું કહેવું છે કે, દોષિતોને સજા આપવાના બદલે બોર્ડ સ્ટુડન્ટ્સને સજા આપી રહી છે.

CBSE પેપર લીક

માર્ચ 2018



દેશભરમાં વિદ્યાર્થીઓ કર્યું પ્રદર્શન



- પેપર લીક થવાના કારણે 10મા અને 12મા ધોરણના 2 પેપર રદ્દ કરવાના નિર્ણય વિરુદ્ધ દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. દિલ્હીમાં ગુરુવારે જંતર-મંજર પર પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ દાવો કર્યો કે, સીબીએસઈના બધા પેપર લીક થયા હતા અને 2-2 હજાર રૂપિયામાં વેચાયા. ત્યારે પોલીસ સૂત્રોનો દાવો છે કે, પેપર 30 હજાર રૂપિયાથી લઈને 200 રૂપિયા સુધી વેચાયા છે.

- આ દરમિયાન દિલ્હી પોલીસે લગભગ 15 જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા. દ્વારકા, રોહિણી, રાજેન્દ્ર નગર સ્થિત કોચિંગ સેન્ટરો પર પેપર લીક થવાના પુરાવા ચકાસવામાં આવ્યા. 18 વિદ્યાર્થીઓ અને 5 કોચિંગ સેન્ટર સંચાલકો સહિત 25

લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી.

તપાસઃ 40 મોબાઈલ નંબર મળ્યા



- સોર્સ પોઈન્ટ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ ફોરવર્ડ કરનારા ફોન નંબરોની ચેનની શોધખોળ કરી રહી છે. અત્યાર સુધી 40 મોબાઈલ નંબર મળ્યા છે. તેમાંથી 10માના 24 અને 12મા ધોરણના 10 વિદ્યાર્થી છે.

- પુલકિત શર્મા નામના યુવકે મિરાજ નામના યુવક પાસેથી પેપર મળવાની વાત કરી. ત્યારે પહેલા આરોપી બનાવવામાં આવેલા કોચિંગ સંચાલક વિક્કીએ મદદ માટે પેપર ફોરવર્ડની વાત કહી છે.

