રેલવેએ 5 કલાકમાં બનાવી નાખ્યા 6 અંડરબ્રિજ, 300 મજૂરો લાગ્યા હતા કામે

નેશનલ ડેસ્કઃ લેટલતીફી માટે ફેમસ ઈન્ડિયન રેલવેએ બહુ ઓછા સમયમાં 6 અંડરબ્રિજ બનાવીને અનોખું ઉદાહરણ રજૂ કર્યું છે. માનવરહિત ક્રોસિંગ પર છાસવારે થઈ રહેલી દુર્ઘટનાથી પાઠ લેતા ઈસ્ટ કોસ્ટ રેલવેએ ઓરિસ્સામાં માત્ર 5 કલાકમાં 6 અંડરબ્રિજ બનાવીને તૈયાર કરી દીધા છે. સંબલપુરના મંડળ રેલ પ્રબંધકે જણાવ્યું કે, ઓરિસ્સાના સંબલપુરમાં રેલવેએ 6 મધ્યમ ઊંચાઈના અંડરબ્રિજનું નિર્માણ કરીને અન્ય તમામ માનવ રહિત ક્રોસિંગને ખતમ કરી દીધા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ગુરુવારે સંબલપુર મંડળમાં એક સાથે 6 અંડરબ્રિજનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું અને માત્ર સાડા 4 કલાકમાં તમામ બ્રિજ તૈયાર થઈ ગયા હતા. ઓરિસ્સાના કાલાહાંડી વિસ્તારમાં રેલવેના અનોખા કામના કારણે ભવાનીપટના-લાંબીગઢ રોડ સેક્શનમાં 7 માનવ રહિત ક્રોસિંગ સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જશે. મંડળ રેલવે પ્રબંધકે કહ્યું કે, રેલવેનું આ પગલું ઈન્ડિયન રેલવેના ઈતિહાલમાં માઈલ સ્ટોન સાબિત થશે. તેમણે કહ્યું કે, રેલવેએ 5 કલાકમાં 6 અંડરબ્રિજ બનાવવાનું કામ પહેલી વખત કર્યું છે. કામમાં હવામાન સહિત ઘણા પ્રકારની અડચણો હતી, પરંતુ અમારું મનોબળ અને મજૂરોની મહેનતે આ કામને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યું. તેમણે જણાવ્યું કે, આ કામમાં 300 મજૂરોએ કામ કર્યું. આ કામમાં 20 એક્સવેટર્સ અને 12 ક્રેનોની મદદ લેવામાં આવી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ઈસ્ટ કોસ્ટ રેલવેએ અંડરબ્રિજનું કામ શરૂ કર્યા પહેલા 7 કોંક્રિટના 4.15 મીટર ઉંચા બોક્સ જેવા ઢાંચાને તૈયાર કરાવ્યા હતા. 6 અંડરબ્રિજને તૈયાર કરવામાં કુલ 42 એવા બોક્સનો ઉપયોગ

