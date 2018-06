ડિઝાઈન કરો પબ્લિક Wi-Fiનો લોગો, નામ સૂચવો અને ઘરે લઈ જાવ 50 હજાર રૂપિયા

નેશનલ ડેસ્કઃ દૂરસંચાર નિયામક ટ્રાઈએ સરકારની સાર્વજનિક વાઈફાઈ સર્વિસનું વૈકલ્પિક નામનું સૂચન અને લોગો તૈયાર કરવાની સ્પર્ધા રાખી છે. સ્પર્ધાને જીતનાર વિજેતાને રોકડ રકમ ઈનામ તરીકે આપવામાં આવશે. આ માટે તૈયાર કરાઈ મહત્વાકાંક્ષી યોજના

ટ્રાઈના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, તેમાં નામ અને લોગો શ્રેણીના વિજેતાને 50 હજાર રૂપિયાનું રોડક ઈનામી રકમ આપવામાં આવશે. દેશમાં ખાસકરીને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં બ્રોડબેન્ડની પહોંચ વધારવા અને ઈન્ટરનેટ પહોંચ ખર્ચમાં 90 ટકા સુધી ઘટાડો લાવવા માટે આ મહત્વાકાંક્ષી યોજના તૈયાર કરાઈ છે. જેના હેઠળ પીસીઓ હેઠળ પબ્લિક ડેટા ઓફિસ(પીડીઓ) સ્થાપિત કરાશે. TRAIએ આંકડા બહાર પાડ્યા

આ સિવાય ભારતીય ટેલિકોમ્યુનિકેશન રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી(TRAI)એ ગત મહિને કેટલાક આંકડા બહાર પાડ્યા હતા. જેના પ્રમાણે આ વર્ષે માર્ચના અંતમાં દેશમાં ટેલીફોન ઉપભોક્તાઓની સંખ્યા 120.6 કરોડથી વધારે થઈ ચૂકી હતી. ટ્રાઈના આંકડા અનુસાર, ફેબ્રુઆરીમાં ભારતમાં 117.98 કરોડ ટેલીફોન ઉપભોક્તા હતા. આ રીતે માર્ચમાં ટેલીફોન ઉપભોક્તાની વસ્તીમાં મહિને 2.24 ટકા વૃદ્ધિ થઈ છે. શહેરી વિસ્તારમાં ફેબ્રુઆરીમાં 66.96 કરોડ ટેલીફોન ઉપભોક્તા હતા જે વધીને માર્ચમાં 68.16 કરોડ થઈ ગયા છે. ત્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ફેબ્રુઆરીમાં ટેલીફોન ઉપભોક્તાની વસ્તી 51.02 કરોડ હતી જે માર્ચમાં વધીને 52.46 કરોડ થઈ ગઈ. વાયરલેસ ઉપભોક્તાની કુલ સંખ્યા ફેબ્રુઆરીમાં 115.68 કરોડ હતી જે વધીને 118.34 કરોડ થઈ ગઈ. તેમાં મહિને 2.29 ટકાનો વધારો થયો છે. વાયરલેસ ટેલી ડેન્સિટી 89.12થી વધીને 91.09 થઈ ગઈ. પરંતુ લેન્ડલાઈન ફોન ઉપભોક્તાની વસ્તી ફેબ્રુઆરીમાં 229.7 લાખથી ઘટીને માર્ચમાં 228.1 લાખ થઈ ગઈ.

public Wi-Fi networks contest for announces name and logo design by TRAI click here to read more