નક્સવાદી સમજીને પોલીસે જેની ધરપકડ કરી, તે નીકળ્યો 12 વર્ષથી ગુમ પૂર્વ ફોજી

નેશનલ ડેસ્કઃ લાંબા સમયથી પાગલની જેમ ફરી રહેલા એર પૂર્વ ફોજી માટે શુક્રવારનો દિવસ બહુ ખાસ રહ્યો. લગભગ 12 વર્ષ બાદ તે તેના પરિવારને મળી શક્યો. પોલીસ જે યુવકને નક્સલવાદી સમજીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવી હતી, તે સંતોષ કુમાર સૈન્યની સિગ્નલ કોરનો પૂર્વ ફોજી નીકળ્યો. આંખ ગુમાવી દેતા છોડી હતી ફોજીની નોકરી

શુક્રવારે તેને લેવા પહોંચેલા તેના ભાઈ સતીશ કુમારે જણાવ્યું કે, તેનો ભાઈ સિક્કિમમાં જનરલ ડ્યૂટી પર હતો, ત્યારે તેની ડાબી આંખ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, ત્યારબાદ તેણે નોકરી છોડી દીધી હતી અને તે ગુમ થઈ ગયો હતો. તેને ઘણી શોધખોળ કરી, પરંતુ તે મળ્યો નહીં. તેનો રિપોર્ટ પણ કેરળના પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરાવી હતી. પોલીસે ધરપકડ કરી

મોતીનાલા પોલીસ સ્ટેશન પ્રભારી પીએસ તિલગામે જણાવ્યું કે, 3 જુલાઈના રોજ મોતીનાલાથી ચિલ્કી ઘાટી વચ્ચે નેશનલ હાઈવે-30 પર એક શંકાસ્પદ યુવક હોવાની માહિતી મળી હતી, તે લોકોને હથિયારો વિશે જણાવી રહ્યો હતો. જોકે, આ વિસ્તાર છત્તીસગઢ સરહદ સાથે જોડાયેલો છે અને નક્સલ પ્રભાવિત છે. જેથી પોલીસે તેની ધરપકડ કરી લીધી હતી. પોલીસ ના સમજી શક્યા તેની ભાષા

પોલીસ પૂછપરછમાં તૂટેલી-ફૂટેલી ભાષામાં યુવકે તેનું નામ સંતોષ કેરળ રહેવાસી જણાવ્યું. અન્ય વાતો પોલીસને સમજાઈ રહી નહોતી. સંતોષે તૂટેલી-ફૂટેલી ભાષામાં જણાવ્યું કે, તે આર્મીમાં સિગ્નલ કોરમાં રહ્યો છે. વર્ષ 2007માં ફોજીની નોકરી છોડીને ભટકી રહ્યો હતો. પોલીસે તેની ભાષાને સમજવા માટે ચર્ચમાંથી મલયાલમ ભાષાની જાણકાર સિસ્ટર મર્સીને બોલાવી વાત કરાવી, જેમાં તેણે તેના ઘરનું એડ્રેસ પોલીસ સ્ટેશન કાર્તિકેયપલ્લી જિલ્લા આલપી કેરળ જણાવ્યું. આ રીતે મળ્યો પરિવાર

પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી પીએસ તિલગામે કાર્તિકેયપલ્લી પોલીસનો ફોન નંબર ગૂગલ પર સર્ચ કર્યો. પોલીસ સ્ટેશનનો નંબર લઈને સિસ્ટમ મર્સી સાથે વાત કરાવી અને સંતોષ વિશે જાણકારી આપી. ત્યારબાદ નાના ભાઈ સતીશે 4 જુલાઈના રોજ ફોન પર વાત કરી અને સંતોષ ગુમ હોવાની જાણકારી આપી. સતીષે વોટ્સએપમાં સંતોષની તસવીર મોકલીને ઓળખ કરી. 6 જુલાઈના રોજ સતીશ મોતીનાલા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા અને સંતોષને જોતા જ ઓળખી લીધો. રોડ બનાવવા શરૂ કર્યું જમીનનું ખોદકામ તો નીકળવા લાગ્યા હાડપિંજર, એક સાથે મળી 102 કબર

