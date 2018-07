એક ટ્વિટે બચાવ્યા 10થી 14 વર્ષની 26 છોકરીઓના જીવ, માનવ તસ્કરીની આશંકા

નેશનલ ડેસ્કઃ ગોરખપુરમાં જીઆરપી અને આરપીએફે એખ ટ્રેનમાંથી 26 સગીર છોકરીઓનું રેસ્ક્યૂ કર્યું છે. આ છોકરીઓ મુઝફ્ફરપુર-બાન્દ્ર અવધ એક્સપ્રેસથી નરકટિયાગંજથી ઈદગાહ જઈ રહી છે. તેની સાથે 22 વર્ષ અને 55 વર્ષના બે પુરુષો હતા. પોલીસ મામલાની તપાસ કરી રહી છે અને છોકરીઓને પેરેન્ટ્સને માહિતી આપવામાં આવી છે. 10થી 14 વર્ષની આ બાળકીઓ પશ્ચિમ ચંપારણથી છે. ટ્વિટમાં લખ્યું નાની છોકરીઓ રડી રહી છે

- રિપોર્ટ પ્રમાણે, પોલીસે 26 છોકરીઓનું ત્યારે રેસ્ક્યૂ કર્યું જ્યારે 5 જુલાઈના રોજ આદર્શ શ્રીવાસ્તવ નામના વ્યક્તિએ રેલ્વે મંત્રાલયને અને રેલ્વે મંત્રીને ટ્વિટ કરીને તેની જાણકારી આપી.

- છોકરીઓ અવધ એક્સપ્રેસ(19040)ના એસ 5 કોચમાં ટ્રાવેલ કરી રહી હતી.

- આદર્શે ટ્વિટમાં જણાવ્યું હતું કે, નાની છોકરીઓ રડી રહી છે અને અસરુક્ષિત મહેસૂસ કરી રહી છે. પોલીસને ના મળ્યો સંતોષકારક જવાબ

- પોલીસે જ્યારે આ છોકરીઓ સાથે વાતચીત કરી તો તેમણે આ મુસાફરીને લઈને કોઈ સંતોષકારક જવાબ ના આપ્યો.

- ટ્વિટથી જાણકારી મળ્યા બાદ વારાણસી અને લખનઉના અધિકારીઓએ કાર્યવાહી કરી.

- રેલ્વેના પ્રવક્તા પ્રમાણે, ટ્વિટથી સોશિયલ મીડિયા પર જાણકારી આપવામાં આવી તેના અડધા કલાક બાદ તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી. પોલીસ સાદા પોશાકમાં ટ્રેનમાં સવાર થઈ

- ગોરખપુર જીઆરપીએ પોલીસને એન્ટી ટ્રાફિકિંગ શાખાની પણ મદદ લીધી.

- કપ્તાનગંજમાં બે જવાનો સાદા પોશાકમાં ટ્રેનમાં સવાર થઈ ગયા અને છોકરીઓને ગોરખપુર લઈને આવ્યા.

- આરપીએફે કહ્યું કે, છોકરીઓ સાથે રહેલા પુરુષની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એક ભૂલ અને આ વ્યક્તિની સેલરી થઈ ગઈ 16.80 કરોડ રૂપિયા

one tweets of passengers help police rescue 26 minor girls from train click here to read more