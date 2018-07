ચીન-અમેરિકા નહીં, ભારતમાં બનશે દુનિયાની સૌથી મોટી મોબાઈલ ફેક્ટરી

નેશનલ ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ મૂન જે ઈન આજે નોઈડાને દુનિયાની સૌથી મોટી મોબાઈલ ફેક્ટરીની ભેટ આપશે. પીએમ સાંજે 4 વાગ્યાની આસપાસ નોઈડા પહોંચશે, આ દરમિયાન યોગી આદિત્યનાથ પણ તેમની સાથે રહેશે. દુનિયાની સૌથી મોટી મોબાઈલ ફેક્ટરી હવે ભારતના હાથમાં છે. આ મેગા પ્રોજેક્ટ સંબંધિત કેટલીક વાતો આજે અમે તમને જણાવીશું. નોઈડાના સેક્ટર 81માં સ્થિત સેમસંગ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ 35 એકરમાં પથરાયેલી છે. દેશમાં 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં પહેલા ઈલેક્ટ્રોનિક વિનિર્માણ કેન્દ્ર સ્થાપિત થયું જેમાં 1997માં ટીવી બનવાનું શરૂ થયું. હાલમાં રહેલી મોબાઈલ ફેક્ટરી 2005માં શરૂ થઈ હતી.

ગત વર્ષે જૂનમાં દક્ષિણ કોરયન કંપનીએ 4915 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરીને નોઈડા પ્લાન્ટમાં વિસ્તાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી, તેના એક વર્ષ બાદ નવી ફેક્ટરી હવે બેગણી ઉત્પાદન કરવા માટે તૈયાર છે. ભારતમાં કંપની હાલ 6.7 કરોડ સ્માર્ટફોન બનાવી રહી છે અને નવા પ્લાન્ટને ચાલુ થવા પર અંદાજે 12 કરોડ મોબાઈલ ફોનનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થવાની શક્યતા છે.

નવી ફેક્ટરીમાં ના માત્ર મોબાઈલ પરંતુ સેમસંગના કન્ઝ્યૂમર ઈલેક્ટ્રોનિક સામાન જેમ કે રેફ્રિજરેટર અને ફ્લેટ પેનલ ધરાવતા ટેલીવિઝનનું ઉત્પાદન પણ બે ગણું થઈ જશે અને કંપની આ બધા સેગમેન્ટમાં નંબર વનની ભૂમિકામાં બની રહેશે. સેમસંગના ભારતમાં બે ઉત્પાદન પ્લાન્ટ, નોઈડા અને તમિલનાડુના શ્રીપેરું બદૂરમાં છે. આ સિવાય પાંચ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર અને નોઈડામાં એક ડિઝાઈન કેન્દ્ર છે, જેમાં 70 હજાર લોકો કામ કરે છે. કંપનીએ તેના નેટવર્કને વધાર્યું છે અને 1.5 લાખ રિટેલ આઉટલેટ ખોલ્યા છે.

