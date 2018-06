દેશના સૌથી ધનાઢ્ય મુકેશ અંબાણીની સતત 10મા વર્ષે પણ ના વધી સેલરી

નેશનલ ડેસ્કઃ દેશના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીની સેલરીમાં 10 વર્ષમાં કોઈ વધારો થયો નથી. આ દરમિયાન કંપનીના અન્ય કર્મચારીઓના વેતનમાં સતત વધારો થયો છે, ત્યારે મુકેશ અંબાણીને 15 કરોડ વેતન મળે છે. જોકે, વેતનમાં વધારો ના લેવાનો નિર્ણય ખુદ મુકેશ અંબાણીનો છે. અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સેલરીમાં વધારો થયો રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રિઝે પોતાનો વાર્ષિક રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. તેના પ્રમાણે કંપનીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ ડી અંબાણીનું વેતન 15 કરોડ રૂપિયા નક્કી છે. આ દરમિયાન ભલે મુકેશ અંબાણીએ વેતન વધારો ના લીધો હોય, પરંતુ કંપનીમાં સામેલ અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સેલરીમાં વધારો થયો છે. 31 માર્ચ, 2018ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન તેમના સગા નિખિલ અને હેતલ મેસવાણી સહિત કંપનીના ડિરેક્ટર્સના વેતનમાં વધારો થયો છે. 2009થી સેલરી વધ્યો નથી રિપોર્ટ પ્રમાણે નાણાકીય વર્ષ 2017-18માં મુકેશ અંબાણીનું ભથ્થું 4.49 કરોડ રૂપિયા રહ્યું છે. ત્યારે 2016-17ની વાત કરીએ તો આ દરમિયાન તેમને 4.16 કરોડ રૂપિયા સેલરી ઉપરાંત ભથ્થા તરીકે મળ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમના કમિશનમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. તે 9.53 કરોડ રૂપિયા પર જ યથાવત રહ્યું છે. તેમને અન્ય સુવિધાઓની અવેજીમાં મળતી રકમ પણ 60 લાખ રૂપિયાથી ઘટીને 27 લાખ રૂપિયા પર આવી ગઈ છે. નોંધનીય છે કે, મુકેશ અંબાણીએ 2009માં તેમના વેતનમાં કોઈ વધારો ના લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યાર બાદથી તેમનું વેતન એટલું જ રહ્યું છે.

