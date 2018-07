મોડલિંગની 'કાળી' દુનિયા, ફોટોગ્રાફર લેવા માંગતો હતો ફાયદો

નેશનલ ડેસ્કઃ છત્તીસગઢમાં રહેતી રેની કુજુર દેખાવમાં લગભગ પોપ્યુલર સિંગર રિહાના જેવી લાગે છે. તેના લુક્સ અને ફીચર્સથી ઘણા લોકો દગો પણ ખાઈ જાય છે અને તેને રિહાના સમજીને તેની સાથે તસવીરો લેવા માંગતા હોય છે. પરંતુ હકીકતમાં રિહાના જેવી દેખાતી રેની એક મોડલ છે. તે ભારતીય અને ઈન્ટરનેશનલ મોડલિંગ શો કરે છે અને તેની તસવીરો ઈન્ટરનેટ પર ખૂબ વાયરલ થાય છે. રેનીએ કર્યા ચોંકાવનારા ખુલાસા

મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન રેનીએ તેના કામ અને પર્સનલ લાઈફ સાથે જોડાયેલી ઘણી ચોંકાવનારી વાતોનો ખુલાસો કર્યો. વાતચીતમાં પોતાના સંઘર્ષની કહાણી કહેતા રેનીએ કહ્યું કે, તેને મળ્યા વગર જ મોટાભાગના લોકો તેને રિજેક્ટ કરી દેતા હતા. બાયોડેટામાં તેની ઉંમર વાંચીને જ તેને રિજેક્ટ કરી દેતા હતા અને લોકો તેને મળતા પણ નહોતા. તેણી એક વાર રિહાનાને મળવાની ઈચ્છા રાખે છે. જણાવ્યું જિંદગીનો એક કિસ્સો

રેનીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, એ વાસ્તવિકતા છે કે મોડલિંગ ઈંડસ્ટ્રીમાં પોતાને એક્સપોઝ કરવાના હોય છે પરંતુ ઘણી વાર બહારના લોકો વિચારે છે કે તેને સરળતાથી શિકાર બનાવી શકાય. પોતાની જિંદગીનો એક કિસ્સો જણાવતા તેણી કહે છે કે, 'હું એક ફોટોગ્રાફરને મળી હતી અને તેણે મને પૂછ્યું કે, તમે ક્યાંથી છો? જ્યારે મેં કહ્યું કે છત્તીસગઢ તો તેણે કહ્યું કે પોતાનું સ્ટાન્ડર્ડ બનાવો, અને પોતાને દિલ્હીની હોવાનું જણાવો.' આટલું જ નહીં રેનીએ જણાવ્યું કે, એ ફોટોગ્રાફરે તેનો હાથ પકડી લીધો અને પોતાની તરફ ખેંચવાનું શરૂ કરી દીધું. ત્યારબાદ તે કોઈ પણ રીતે પોતાને છોડાવીને ભાગી ગઈ. વાંચોઃ ઝકરબર્ગને ટક્કર આપી રહી છે 20 વર્ષની યુવતી, 2000 રૂપિયાથી કરી હતી બિઝનેસની શરૂઆત આજે 6000 કરોડની સંપત્તિ

