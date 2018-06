જાણો કોણ છે મિસ ઇન્ડિયા 2018 બનેલી અનુકૃતિ વાસ, 5 વાતો જે તમે નહીં જાણતા હોવ

મુંબઇ: FBB મિસ ઇન્ડિયા 2018 કોન્ટેસ્ટનું પરિણામ આવી ગયુ છે. તમિલનાડુની અનુકૃતિ વાસે 29 સ્પર્ધકોને પછાડીને આ તાજ પોતાના નામે કર્યો છે. અનુકૃતિને મિસ ઇન્ડિયા 2018નો તાજ મિસ વર્લ્ડ માનુષી છિલ્લરે પહેરાવ્યો હતો. દરમિયાન અમે તમને મિસ ઇન્ડિયા 2018 અનુકૃતિ વાસ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. તમિલનાડુની છે મિસ ઇન્ડિયા 2018 - અનુકૃતિનો જન્મ ચેન્નાઇમાં 1999માં થયો હતો. તે માત્ર 19 વર્ષની છે અને અનુકૃતિએ એક વર્ષમાં જ 2 મોટા એવોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે. અનુકૃતિએ આ વર્ષે મિસ તમિલનાડુનો ખિતાબ પણ પોતાના નામે કર્યો હતો અને તે બાદ મિસ ઇન્ડિયા 2018નો ખિતાબ પણ પોતાના નામે કર્યો છે.

- અનુકૃતિનું પાલન-પોષણ તેની માતાએ કર્યુ છે, તેને ડાન્સ, એક્ટિંગ, મોડલિંગ, ઓક કેમેરા સામે રહેવાનું પસંદ છે. તે પોતાની માતાની ઘણી નજીક છે અને તેનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા માટે તે ફ્રેન્ચ ભાષા પણ શીખી રહી છે. અનુકૃતિ સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી એક્ટિવ રહે છે અને તે પોતાની તસવીરો અપલોડ કરતી રહે છે.

- અનુકૃતિ સ્ટેટ લેવલની એથલીટ પણ છે અને એક સારી ડાન્સર પણ છે. મિસ ઇન્ડિયા 2018ને બાઇક ચલાવવાનું પણ પસંદ છે. તે ભવિષ્યમાં સુપર મોડલ બનવા માંગે છે. અનુકૃતિએ પોતાનું જ્ઞાન વધારવા વિશ્વની તમામ ભાષા પણ શીખવા માંગે છે.

- અનુકૃતિએ પોતાનો અભ્યાસ આરએસકે હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાંથી કર્યો હતો. માતાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા તે ગ્રેજ્યુએશન કરી રહી છે. અનુ ચેન્નાઇની લોયોલા કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએશન કરી રહી છે.

-મિસ ઇન્ડિયા કોન્ટેસ્ટમાં ભાગ લીધા પહેલા જ અનુકૃતિને કેટલાક મોડલિંગ એસાઇનમેન્ટ મળવા લાગ્યા હતા, તેને ઘણી બ્રાંડ્સ માટે મોડલિંગ પણ કર્યુ છે.

- અનુકૃતિ એક સારી ડાન્સર પણ છે, તેને બાઇક ચલાવવાનો પણ શૌખ છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે તે મિસ વર્લ્ડ સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.

Miss Anukreethy Vas from Tamil Nadu was declared the winner of the 55th edition of Femina Miss India 2018. Anukreethy Vas Personal Life Fact.