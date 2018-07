કારખાનામાં રોબોટ આ રીતે વધતા રહ્યા, તો લાખો લોકોને ગુમાવવી પડશે નોકરી

નેશનલ ડેસ્કઃ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં રોબોટનો ઉપયોગ જે રીતે ઝડપથી વધી રહ્યો છે તેનાથી દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં લાખો લોકોની નોકરી છીનવાઈ શકે છે. આટલું જ નહીં, લાખો લોકો મજબૂરીમાં એકદમ ઓછા પગારમાં કામ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. રિસ્ક કન્સલ્ટન્સી ફર્મ વેરિસ્ક મેપલક્રોફ્ટના એક રિપોર્ટમાં આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કમ્બોડિયા, ઈન્ડોનેશિયા, થાઈલેન્ડ, વિયેતનામ અને ફિલિપાઈન્સ જેવા દેશ કપડાથી માંડીને વાહનો સુધીની વસ્તુનું નિર્માણ કેન્દ્ર છે. પરંતુ અહીંયાના કારખાનામાં હવે ઓટોમેશન એટલે કે રોબોટનો ઉપયોગ વધતો જઈ રહ્યો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સંસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંગઠન(ILO) પ્રમાણે, આગામી બે વર્ષમાં આ દેશોમાંથી અડધા મજૂરોની નોકરી છીનવાઈ જવાનો ખતરો છે. આ આંકડો 13.7 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે.



મેપલક્રાફ્ટના સીઈઓએ કહ્યું કે, જે કારીગરો વધતા રોબોટ ઉત્પાદનથી નોકરી ગુમાવી બેસે છે તેઓ પર ગુલામીના ચક્રમાં ફસાવવાનું જોખમ છે. નોકરીઓ ઓછી થઈ જશે અને પગાર પણ ઓછો મળશે. રિપોર્ટ અનુસાર, કૃષિ, નાનિકી, મત્સ્યપાલન, વિનિર્માણ એટલે કે ઉત્પાદન, નિર્માણ, રિટેલ અને હોસ્પિટાલિટી સેક્ટરમાં લોકોના બદલે રોબોટને લેવાનું જોખમ સૌથી વધારે છે. જો દેશની વાત કરીએ તો વિયેટનામમાં આ વાતનું જોખમ સૌથી વધારે છે. કમ્બોડિયા અને વિયેટનામ જેવા દેશોમાં ગાર્મેન્ટ, કપડા અને ફુટવેર ઉદ્યોગમાં ખાસ કરીને મહિલાઓને ઓટોમેશનથી સૌથી વધારે જોખમ છે. વાંચો - દર્દીની કિડનીમાંથી કાઢી 2800થી વધારે પથરી, જોઈને ડોક્ટર્સ પણ આશ્ચર્યમાં

If the robot are similar increase in factory than many people losts jobs click here to read more