સૈનિકોના સન્માનમાં ખેડૂતનો દીકરો 218 દિવસમાં 15,600 Km દોડ્યો, વાઘા બોર્ડર પહોંચતા જ BSFએ કર્યું સન્માન

મંદસૌર: ખેડૂત માનસિંહના દીકરા સમીરસિંહે સૈનિકોના સન્માન માટે મેરેથોન દોડ લગાવી હતી. તેમણે 1 ડિસેમ્બર 2017એ અમૃતસર સ્થિત વાઘા બોર્ડરથી દોડવાનું શરુ કર્યું અને 218 દિવસમાં 23 રાજ્યોમાંથી પસાર થઈને 15,600 કિમીનો પ્રવાસ પૂરો કરીને ફરી બોર્ડર પહોંચ્યા હતા. અહીં બીએસએફએ તેમનું સન્માન કર્યું હતું.

* અક્ષય કુમારે કરી તેમની મદદ

સમીરસિંહ સેનાના સન્માન માટે કઈંક કરવા માંગતા હતા. આ માટે તેમણે દોડવાનો સંકલ્પ કર્યો. તેમણે અલ્ટ્રા મેરેથોન માટે મદદ માંગી પણ કોઈ આગળ આવ્યું નહીં. ખબર પડી તો અભિનેતા અક્ષય કુમારે મદદ કરી. સમીરસિંહ બોર્ડર પહોંચ્યા અને તેમણે 1 ડિસેમ્બર 2017એ મેરેથોન દોડવાનું શરુ કર્યું હતું. તેની સાથે તેના નાના ભાઈ પ્રહલાદસિંહ અને કોચ કેન્યા નિવાસી કિરુઇ પણ સાથે રહ્યા હતા. બંને તેની પાછળ વાહનમાં ફોલો કરતા આવ્યા. ત્યાં જ દોડતી વખતે સમીરસિંહ ડાયેટ તેમજ ફિટનેસ સાથે જોડાયેલી અન્ય વાતોનું પણ ધ્યાન રાખી રહ્યા હતા.

* માતાનું અવસાન થઇ ગયું છતાં દોડવાનું બંધ ન કર્યું

6 ફેબ્રુઆરી 2018એ સમીરસિંહની માતા મોહનબાઈનું નિધન થઇ ગયું. આમ છતાં સૈનિકોના સન્માન માટે આ ખેડૂતપુત્ર દોડતો રહ્યો હતો. તેને બીએસએફ અને પેરા મિલિટરી ફોર્સનો પણ સાથ મળ્યો હતો. આ રીતે સમીરસિંહે મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, દિલ્હી સહિત 23 રાજ્યોના 15600 કિમીનો પ્રવાસ પૂર્ણ કરીને 6 જુલાઈ 2018એ ફરી વાઘા બોર્ડર પહોંચ્યા. 218 દિવસમાં પુરી થયેલી આ દોડ માટે સમીરસિંહ રોજ 70થી 90 કિમી દોડતા હતા. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Farmers son ran 15600 kilometer in honor of soldiers through 23 states. This man ran through out 23 states for the sake of soldiers pride and honor.