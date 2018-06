વૃદ્ધાની પીડા જાણી કલેક્ટર દોડી ગયા, સાથે જમ્યા અને પેન્શન પણ અપાવ્યું

નેશનલ ડેસ્કઃ તમિલનાડુના ત્રિચીમાં રહેતી 82 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા આશ્ચર્યમાં મૂકાઈ ગઈ, જ્યારે 2 દિવસ પહેલા તેના ત્યાં એક વીઆઈપી મહેમાન આવ્યા. પોતાનું જીવન ગુજારો કરવા માટે સરકારી મદદની આશા રાખીને બેસેલીને મહિલાને સમજાઈ નહોતું રહ્યું કે, આખરે તેના ત્યાં જિલ્લાના કલેક્ટર સાહેબ શા માટે આવ્યા છે. જ્યારે કલેક્ટર સાહેબે આવવાનું કારણ જણાવ્યું તો આ સરકારી અધિકારી માટે આ મહિલાના દિલમાં લાગણીઓ ઉભરી આવી. જે તમે તસવીરમાં જોઈ રહ્યા છો, વૃદ્ધ મહિલાની હાલ એકદમ ખરાબ છે. થોડા એવા પ્લાસ્ટિકના વાસણો દ્વારા આ મહિલા એકલા પોતાનું જીવન પસાર કરી રહી હતી. દર મહિને મહિલાને આપશે પેન્શન

કલેક્ટર ટી. અંબાજગેન ચિન્નમાલનિકિકેન પટ્ટીમાં સ્થિત આ વૃદ્ધાના ઘરે પહોંચ્યા તો તેઓ તેના માટે પોતાના ઘરેથી રાંધેલું ભોજન લઈને આવ્યા હતા. કલેક્ટરે કેળાના બે પાંદડામાં જમવાનું પિરસ્યું. મહિલાની સાથે જ જમીન પર બેઠા અને એક પાંદડામાં તેઓ જમ્યા અને બીજામાં મહિલાને જમાડી. કલેક્ટર ટી. અંબાજગેને સહકર્મચારીઓ આદેશ આપ્યો કે, આ મહિલાને દર મહિને એક હજાર રૂપિયાનું વૃદ્ધા પેન્શન આપવામાં આવે. આ રીતે કલેક્ટરને મળી હતી માહિતી

ઉલ્લેખનીય છે કે, એક જન સુનાવણી કાર્યક્રમ દરમિયાન કલેક્ટરને ખબર પડી હતી કે, એક મહિલા ગરીબીમાં જીવન પસાર કરી રહી છે. લોકોએ કલેક્ટરને અપીલ કરી કે આ મહિલાને કંઈક મદદ કરવામાં આવે. ત્યારબાદ કલેક્ટર મહિલાના ઘરે પહોંચ્યા હતા. કલેક્ટરના પગલાના થઈ રહ્યા છે વખાણ

કલેક્ટરે કહ્યું કે, વધતી ઉંમરના કારણે આ મહિલા કામ કરી શકતી નથી જેના કારણે જીવન પસાર કરવું અઘરું થઈ ગયું છે. કલેક્ટરે કહ્યું કે, વૃદ્ધા પેન્શન આવી મહિલાઓ માટે જ છે. તેમણે કહ્યું કે, જિલ્લા તંત્ર આવા લોકોને પેન્શન સ્કીમ હેઠળ લાવવા માટે દરેક ઉપાય કરશે. તેમણે અધિકારીઓને આદેશ આપ્યો કે, પેન્શન સ્કીમ સંબંધિત પેન્ડિંગ ફાઈલોને ઝડપથી સોલ્વ કરે. કલેક્ટરે હરીફરી ના શકતી આ મહિલા માટે ખાસ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે. કલેક્ટરની આ પહેલના ચારેકોર વખાણ થઈ રહ્યા છે. 'સર, પ્લીઝ અમને છોડીને ના જશો', બદલી થતા શિક્ષકને ઘેરીને રડવા લાગ્યા વિદ્યાર્થીઓ

Collector visits an old and poor woman for wonderful surprise click here to rea more