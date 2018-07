4 કિલોમીટર દોડીને પકડ્યો લૂંટારાને, ગિફ્ટમાં મળ્યું કેરળનું હનીમૂન પેકેજ

નેશનલ ડેસ્કઃ બાઈક સવાર લૂંટારાને એકલા ચાર કિલોમીટર દોડીને પકડવા માટે કેઈ વેંકટેશ નામનાં બેંગ્લોર પોલીસના એક કોન્સ્ટેબલને તેના અધિકારીઓએ લગ્નની ગિફ્ટ તરીકે હનીમૂન પેકેજ આપ્યું છે. આ પેકેજમાં બોટહાઉસમાં રહેવાની સુવિધા પણ સામેલ છે. વાઈટફીલ્ડના ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશ્નર અબ્દુલ અહદે કહ્યું, કેઈ વેંકટેશને આ પુરસ્કાર તેની બહાદુરી અને વફાદારી માટે આપવામાં આવ્યો છે. તેની વેડિંગ ગિફ્ટમાં 10 હજાર રૂપિયા કેશ અને હનીમૂન માટે પેઈડ લીવ પણ સામેલ છે. 30 વર્ષના કોન્સ્ટેબલ વેંકટેશ બેલ્લાંદુર પોલીસ સ્ટેશન સાથે જોડાયેલા છે. પીપલ-ફ્રેંડલી પોલીસ અભિયાન માટે પસંદ કરાયેલા વેંકટેશને બીટ કોન્સ્ટેબલની જવાબદારી મળી હતી. ગુરુવારે રાત્રે સરજાપુર મેઈન રોડ પર તે બાઈક પર પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા હતા ત્યારે અંદાજે પોણા ત્રણ વાગ્યે તેમણે એક વ્યક્તિની ચીસ સાંભળી. વેંકટેશ ઘટના સ્થળે પહોંચીને જોયું તે બે બાઈક પર ત્રણ લોકો ભાગી રહ્યા હતા અને રસ્તાના કિનારે ઉભેલો વ્યક્તિ ચોર-ચોર બુમો પાડી રહ્યો હતો. ચાર કિલોમીટર સુધી પીછો કર્યા બાદ વેંકટેશે તેમાંથી એકને પકડી લીધો પણ અન્ય બે લૂંટારા ત્યાંથી ભાગવામાં સફળ રહ્યા. પછી એ લૂંટારાને બેલ્લાંદુર પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા. લૂંટારાની ઓળખ 20 વર્ષીય અરુણ દયાલ તરીકે થઈ છે. પીડિતનો મોબાઈલ ફોન ભાગી ગયેલા લૂંટારાઓ પાસે હતો. તેને પકડવા માટે પોલીસે અભિયાન શરૂ કર્યું છે. વેંકટેશે 2007માં એચએએલ પોલીસ સ્ટેશનમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે જોડાયો હતો. ત્યારબાજ 2012માં તેનું ટ્રાન્સફર તિલકનગર પછી 2017માં બેલ્લાંપુરમાં થયું હતું. આ પહેલા જૂનમાં કોન્સ્ટેબલ ચંદ્રકુમાર સીએ એક ચેઈન સ્નેચરને રંગે હાથ પકડ્યો હતો. ત્યારબાદ ડીસીપી વેસ્ટ રવિ ડીએ કેશ પ્રાઈઝ સાથે એક મહિનાની રજાનું ઈનામ આપ્યું હતું. ચેતજો! લૂઝ મોશનમાં બાળકે ખરીદીને લીધી દવા, પહોંચી ગયો કોમામાં

